暑期跨境游双向升温 中国以开放链接世界

随着全球多国进入“暑假时间”，中国跨境游市场双向升温。中国在线旅游平台同程旅行日前发布报告显示，入出境游的强劲增长是今年中国暑期旅游旺季的一大特点，出游日韩及“新马泰”（新加坡、马来西亚、泰国）整体热度最高。与此同时，越来越多外国人被“China Travel（中国游）”狠狠“种草”，加入“中国游大军”，包括“China Travel”“老外144小时极限游中国”在内的话题迅速登上全球网络热搜，一个更加真实、立体、全面的中国展现在世界面前。

中国游客是全球旅游业的推动力量

这个暑期，中国女孩凌佳琳刚从韩国旅游回来，“很容易申请到5年签的赴韩签证，上海飞韩国的机票甚至和飞长沙的价格差不多，去一趟韩国很容易也不贵，想走就走。”凌佳琳告诉中青报·中青网记者，她去了首尔和釜山，大街上能看到很多中国游客。为了方便中国游客，当地很多餐馆的菜单都有中文标识，一些商家甚至能用流利的中文介绍菜品。

“这次去法国一周，我只打算换200欧元。社交媒体上查过攻略，那边很多地方，机场免税店都可以用支付宝和刷卡。”中国女孩张欣妍告诉中青报·中青网记者，她最近打算休假去法国参加同学的婚礼。虽然不会讲法语，但张欣妍了解到，法国的机场有很多中文标识，也有很多会中文的导购和工作人员，很多法国景点都可以线上预约，“巴黎正在举办奥运会，对于外国游客来讲还是很方便的”。

据多个旅游平台统计，日韩、新马泰以及正在举办奥运会的法国等都是今年暑期出境游的热门目的地。随着对中国免签的旅游目的地国逐步增加，暑期出境游市场看涨。截至目前，国际客运航班已恢复至2019年的近八成。航旅纵横数据显示，7月1日至7月21日，我国出入境航线实际执行客运航班量超过4.4万班次，同比增长约59%；出入境旅客运输量同比增长约71%。

马来西亚旅游、艺术和文化部部长张庆信日前表示，得益于中马互免签证政策的互惠安排，截至今年5月，马来西亚已接待118万余名中国游客，同比增长194%。

世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官司朱莉娅·辛普森表示，中国游客再次开始旅游了，而且还会继续增长，旅游业表现出了韧性和强劲复苏的迹象。

中国游客迅速回归是填补全球旅游业巨大缺口的关键。新加坡《海峡时报》称，中国游客是全球旅游业的推动力量，许多国家都热切期待着这个全球最大旅游市场的旅游和消费回归。

携程研究院行业分析师王亚磊表示，免签政策是对中国与世界旅游市场双向利好的举措。越来越多的国家对中国免签，让中国公民出境越来越便捷，中国游客带来的经济效益能有效促进当地旅游市场的发展。同时，中国互免签证的“朋友圈”不断扩大，也为外国人来华提供了更多便利，受到国际社会广泛欢迎。

“打卡中国”火爆海外社交媒体

自2023年下半年以来，中国相继出台一系列便利外籍人员来华的政策措施：对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等国实行单方面免签政策；与泰国、新加坡、马来西亚、格鲁吉亚等国互免签证；沿海省份全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签；144小时过境免签政策适用国家达54个……

“这些政策为荷兰游客来中国旅游提供了更多便利。”来自荷兰、曾在中国留学的史凯恩告诉中青报·中青网记者，看到中国对荷兰公民的免签政策，他非常激动。中国基础设施持续升级让外国游客在中国旅行更加便利，中国人的热情好客和帮助也让他印象深刻。“北京、上海、成都都是我非常喜欢的城市，中国是一个如此大的国家，特别是高铁让我们去各地旅行都非常方便！”

中国国家移民管理局最新数据显示，2024年上半年，中国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比52%，同比增长190.1%。预计下半年外国人来华热度将持续升温。携程数据显示，2024年上半年，国内入境游订单同比增长超1.6倍。

“除了普通话闽南话的导游，最近对英语导游的需求也明显增多。”厦门航空国际旅行社有限公司泉州分公司总经理梁颖斌对中青报·中青网记者表示，围绕144小时过境免签政策，他们推出了一系列旅游产品，包括一日游甚至3小时、6小时旅行项目。此外，考虑到入境游客的游玩方式和线路变化，除传统自然景观游览外，他们新增了人文景观和文化体验的旅游产品。“今年，我们特别增加了许多非遗传承项目，比如观看南少林武术表演，体验簪花、茶馆品茗观赏提线木偶剧和南音高甲戏、在古村落喝咖啡等，外国游客很喜欢这些项目，体验了中国传统文化，也感受到当地文化特色。”

随着入境游持续“爆单”，“打卡中国”火爆社交媒体。外国友人都想来中国转转，不少外国游客在社交网站分享中国见闻，他们只要给自己的视频或图集带上相关“标签”，分分钟就能体验一把热度。“China Travel”已成为不少海外博主的“流量密码”。

“在巴西，人们对中国文化没有太清晰的概念。到中国后，我们走访了不同的城市，发现中国文化真的非常丰富，各地都有自己的文化特色、美食和方言。”来自巴西的阿拉娜·达玛西奥告诉中青报·中青网记者，她今年7月首次来到中国旅行参访，中国之行让她“难忘且大受震撼”。

以对外开放链接世界

以开放链接世界，是中国向世界发出的邀请。中共二十届三中全会就对外开放作出专门部署，释放了扩大高水平对外开放的积极信号。

中国旅游研究院院长戴斌表示，受各种因素影响，很多外国人对中国的了解不够全面，也不够立体。只有他们来到中国，看到日常的景象，才有利于其更好地了解中国。希望有更多的外国人到中国走一走，看一看，切身感受一个更加真实、立体、全面的中国。

“眼见为实，很多游客都和我说，中国和他们原本想象的完全不一样。”梁颖斌说，这个暑假他们接待了很多来自东南亚的研学团和寻根团，他们乘坐中国高铁，体验中国移动支付，切身感受中国现代化的发展，这种体验感是非常真实、实在的。

来自巴西的摩西·桑托斯告诉中青报·中青网记者，中国之行让他看到了中国现代化的发展成果，“方方面面都让我印象非常深刻，只有来到这里，才能真正了解这个国家，我希望把中国的所见所闻带回巴西，让更多人了解中国。”

开放是中国式现代化的鲜明标识，高水平制度型开放是中国实现高质量发展、推进中国式现代化的必由之路。各具特色的跨境旅游发展格局搭建起了中外民心相通的桥梁，为推进高水平对外开放作出积极贡献。一个更加开放的中国，必将为世界带来更多合作共赢的机遇。