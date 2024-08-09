感受奥运激情 享受运动快乐

8月8日是一年一度的“全民健身日”。记者从国家体育总局获悉，2024年“全民健身日”活动以“全民健身与奥运同行”为主题，在全国火热启动。全国预计举办2万余场赛事活动，直接参与群众超1000万人次。

当天，主题活动在国家奥林匹克体育中心以及辽宁、黑龙江、湖南、广东、贵州、西藏、青海、新疆设立主会场。在国家奥林匹克体育中心主会场，巴黎奥运会首金得主盛李豪、黄雨婷到现场与观众互动。

全国各地开展了形式丰富的全民健身活动。浙江“全民健身日”主会场活动在浙江黄龙体育中心举行，“卡路里运动场”、“浙”里花样市集等让运动浪潮传递到全省每一个角落；广东“奥体运动城”全民健身周系列活动开幕式在广东奥体中心网球中心举行，通过举办匹克球、武术、网球等赛事活动营造浓厚的全民健身氛围；上海“全民健身日·体育宣传周”主题活动暨“YOUNG浦夏夜”体育消费生活节在江湾体育场启动，通过放送健康“公益+服务”、玩转健康“科技+消费”、乐享健康“运动+体验”三大集市的新玩法，带领市民体验运动乐趣。多种形式的线上活动，也在“全民健身日”期间同步展开，包括“学习强国”学习平台健步走活动、微博“全民健身季”、体育总局人力资源中心主办的8·8趣味赛等，进一步推高全民健身热潮，预计参与人数将突破500万。

为引导群众“会健身”“健好身”，各地纷纷打开思路、广泛动员，聚合各类资源，在群众中宣传科学健身方法。江苏发布由江苏籍奥运冠军参与的科学健身指导视频，如《“首金”冠军带你健身怎么样？一起跟着盛李豪放松肩颈》《做好热身，和张雨霏一起“泳”往直前》等；青海举办科学健身大讲堂活动，并同步线上直播，设置国家体育锻炼标准达标测试挑战区、奥运知识竞答区等，向群众提供体质监测和科学健身指导等服务；山东青岛在全市范围举办包括科学健身指导公益宣讲、全民健身项目公益体验周等在内的科学健身指导系列活动近200场，科学指导市民体育锻炼；湖北、湖南、甘肃开展“奋进新征程 运动促健康”全民健身志愿服务主题示范活动，邀请世界冠军、体育院校教授、运动协会负责人、国家级社会体育指导员等专业人士面向农村居民开展科学健身指导，促进竞技体育成果与全民共享，推动全民健身公共服务城乡均衡发展。

近年来，每到节假日，各级各类全民健身场馆设施免费、低收费开放已经成为不少地方惯例。今年，体育总局继续会同财政部对公共体育场馆向社会免费或低收费开放提供资金补助，2024年接受补助的场馆达到3050家，覆盖全国近1600个县级行政区域。

（本报北京8月8日电 本报记者 周世祥）