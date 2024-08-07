近日，国家医保局联合国家卫健委发布通知，确保2024年底前将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理，有行政村存在多个村卫生室的，至少保障1个村卫生室纳入医保定点管理。

农村居民看病就医是基层医疗服务的薄弱环节，特别是老人、儿童就医购药频率相对较高，但一些地方位置偏僻，交通不便，老幼患者前往县乡医院费时费力。村卫生室是农村医疗卫生服务体系的基础，与广大农村地区群众联系最直接，是实现医疗保障服务的“最后一公里”。将村卫生室纳入医保定点管理，是筑牢农村居民健康防线的关键之举。

随着医保服务向村级医疗机构推进，农村居民在家门口就能获得实惠的医疗服务，就医成本也随之下降，更加彰显公共医疗服务的均衡性、公平性。同时，医保服务的触角不断向基层延伸，也将进一步提高农民医保基金使用效率，有助于激发农民参保积极性。

打通医保服务“最后一公里”，能倒逼基层医疗服务质量提升。在一些农村地区，村医队伍老化、医疗设备短缺、服务水平滞后等问题制约着农民就近就医意愿。随着医保定点管理范围拓展，将吸引更多患者前往村卫生室就医。一方面，有助于丰富基层医疗经验，助推诊疗水平提升，进而更好满足患者就医需求，形成良性循环；另一方面，更多农民选择家门口看病，在一定程度上也能缓解上级医院压力，提升医疗资源配置效率。

打通医保服务“最后一公里”，还有不少短板要补齐。比如，在偏远农村，要协调网络运营商、软件公司等机构共同解决网络覆盖问题，加强村卫生室数字化建设，让医保结算落到实处。同时，医保服务下沉，也对基层医疗队伍提出更高要求。要加大基层医务人员技能培训力度，鼓励医疗人才进村，提升基层诊疗水平。

此外，还需加强对医保基金使用的监管，坚决防止虚假诊疗、骗保套保乱象，通过规范村卫生室诊疗收费行为、常态化监管异常报销情况、开展专项检查等多种方式，确保医保基金平稳安全运行。