0～3岁是大脑发育最快的时期，也是孩子语言发育的黄金期和关键期。良好的家庭养育环境是孩子语言发展的前提条件。想要给孩子奠定良好的语言发育基础，父母必须抓住以下这些方面。

经常和孩子互动

在孩子0～3岁这一阶段，父母要经常和孩子沟通，多倾听孩子说话，并做出恰当的回应。和孩子一起做游戏，不仅可以使其获得安全感，而且对其语言发育也有好处。

注意和孩子说话的方式

父母和孩子说话时要蹲下来，语速要慢，表达要简要、清楚，便于孩子模仿学习父母的语言行为。父母给孩子讲道理要简单明了，避免重复唠叨和长篇大论。

及时给孩子添加辅食

对于满6月龄的孩子，家长除了要注意及时添加辅食，还要注意辅食质地的变化。7～12月龄孩子的食物应逐渐从泥糊状食物过渡到碎块状、指状食物。2岁左右的孩子应以家庭日常饮食为主。添加辅食过晚或质地变化少（只吃软食），会使孩子的口腔咀嚼运动能力发展受阻，间接影响口腔发音器官的成熟，导致语言发育延迟，影响语言表达的清晰度和流畅性。

注意观察孩子的行为

从语言发展的规律讲，父母可以通过观察孩子的行为判断孩子的语言发育情况，如在1～12月龄可以回应父母的逗笑，有咿呀作语、听简单指令互动等行为；在12～24月龄开始出现第一批语言，以单字、单句为主，可以和父母一起看书，指出和选择图片等，听指令完成日常任务等；在24～36月龄，可以有短句子出现；36月龄后，语言快速发展，可以用语言表达自己的想法和需求，各种形式的语句开始出现并日渐丰富。

当孩子出现肢体交流或表达较少，甚至听不懂指令、目光对视少、日常学习比较困难、主动与父母交流互动少、与同龄孩子说话相比差距较大时，父母要尽快带孩子到医院检查，以免延误早期干预的时机。

重视带孩子规律体检

一般来讲，0～24月龄的孩子每3个月应到儿童保健科门诊进行一次体检和发育检查；3～6岁的孩子每半年做一次体检，内容包括体格检查、营养和神经心理检查。医生会选择适合的量表或评估方法来评价儿童的发育状况。鉴于孩子大脑发育的特点，孩子需要定期连续评估。医生可以发现孩子发育的相关问题，包括语言发育迟缓、构音问题、运动发育迟缓、交流问题、注意力问题、全面发育迟缓等，做到早发现、早诊断，为早期干预争取时间。

让孩子少接触电子屏幕

孩子接触电视、手机等屏幕早、时间长，甚至形成依赖，是目前影响孩子语言发育的重要问题。研究证实，过多的电子屏幕暴露会对儿童的身心健康造成不良影响。要避免使用电子产品哄孩子吃饭等，避免用电子产品作为奖励和惩罚的工具。3岁以内的孩子最好不要接触电子屏幕，如果实在不能避免，持续使用时间务必不超过20分钟。

对孩子要敢于放手

父母担心孩子磕碰、担心孩子能力不足，把孩子照顾得很周到，是养育人的天性使然。殊不知，这种做法不利于孩子的语言发育。父母让孩子自由自在地探索，开开心心地活动，痛痛快快地哭一场，自主地做力所能及的事，才不会阻碍孩子的语言发展。

多带孩子到户外活动

0～2岁是孩子感知运动发育的阶段，语言发育和适度运动紧密相关。缺乏户外活动会影响孩子的触觉、前庭及本体等感知器官的感知觉发育，以致影响孩子3岁以后的脑部功能统合，而这是语言发展的重要物质基础。因此，父母一定要高度重视带孩子进行户外活动。

作者：国家健康科普专家库专家、首都医科大学附属北京儿童医院保健中心主任医师 梁爱民

策划：余运西 王宁

编辑：刘洋

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