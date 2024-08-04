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DRG2.0版分组方案会影响医务人员绩效吗？国家医保局回应

2024年08月04日17:56 来源：人民日报健康客户端

8月3日下午，国家医保局DRG/DIP2.0版分组方案解读系列直播第2场，关于DRG2.0版，医务人员最关心什么？如何在保证医疗质量的同时做好成本控制？人民日报健康客户端记者带你到现场找寻答案。

(责编：赵光霞、牛镛)




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