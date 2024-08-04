DRG/DIP新版首场解读观看超270万人次，国家医保局回答了哪些问题？

DRG/DIP 2.0版分组方案公布后，受到医院管理者、一线医护人员、大众等各方的关注，8月3日-4日，由国家医保局举办，人民日报健康客户端首席媒体支持的三场系列解读活动陆续举行，首场直播解读活动聚焦医保医疗协同改革，全网观看达272.3万人次。现场热议了哪些问题？视频抢先看！