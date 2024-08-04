人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

DRG/DIP新版首场解读观看超270万人次，国家医保局回答了哪些问题？

2024年08月04日17:53 来源：人民日报健康客户端

DRG/DIP 2.0版分组方案公布后，受到医院管理者、一线医护人员、大众等各方的关注，8月3日-4日，由国家医保局举办，人民日报健康客户端首席媒体支持的三场系列解读活动陆续举行，首场直播解读活动聚焦医保医疗协同改革，全网观看达272.3万人次。现场热议了哪些问题？视频抢先看！

(责编：赵光霞、牛镛)




热门点击排行榜