上海银行持续投身“乐龄申城·早上海”志愿服务活动

近日，2024年度“乐龄申城·早上海”志愿服务活动启动仪式举行，作为活动的合作伙伴，上海银行受邀出席。

为全面践行人民城市理念，凝聚社会爱心力量，激活为老服务场景，去年7月，市委老干部局联合上海银行在内的多家单位开展了“乐龄申城·早上海”志愿服务活动。作为活动重要一环，上海银行推出“早课堂”服务，开放上海地区网点开设丰富课程。

今年，“早上海”活动将打造六大应用场景，重点聚焦早讲述、早寻访、早助力、早课堂、早集市、早舞台等，丰富沪上老年人的早上海生活。上海银行将继续投身“早上海”，升级“早课堂”，积极参与打造志愿服务新品牌、为老服务新平台。

网点“早课堂”实力圈粉

活动现场，特色集市为老年人量身打造“早上海”文旅、生活、学习、购物、康养体验。

“早课堂需要预约吗？有哪些课程可以选？”

在上海银行的市集摊位前，黄阿姨对网点早课堂兴趣浓厚，抛出问题。

此外，老年人专享的九项费用减免、丰富的线上线下权益活动、专属产品、“美好生活工作室”以及为新市民随迁父母打造的“沪汇通”产品等也吸引了大批志愿者驻足了解。现场，还有许多老年人拿出手机，添加上海银行企业微信。

据悉，“早上海”作为对近年来“乐龄申城”志愿服务系列活动的再梳理、再升级、再创新的又一亲民实事项目，今年将进一步深化，丰富沪上老年人的早上海生活。

助力“乐龄申城”新名片

2021年起，上海银行就作为唯一一家银行成员单位与“乐龄申城”携手。历经四年倾心打造，“乐龄申城”品牌已成为上海这座城市服务新时代老龄事业的一个“新名片”，聚焦老年人所需、所盼、所想持续为“大城养老”注入温度。

近年来，上海银行通过提供驻点咨询场地、结合已开展的“美好生活在您身边”公益为老系列活动，积极参与以帮助老年人跨越“数字鸿沟”的“乐龄申城·G生活”和传播网上正能量的“乐龄生活·E行动”的志愿者服务活动，身体力行帮助身边的老人提高智能技术应用能力。

上海银行以“早上海”活动为依托，主动延伸走出去，组织辖内多家网点携手社会爱心企业覆盖16个区、50余个“全国示范性老年友好社区”，开设“早上海·早集市”，将金融反诈送到“家门口”。同时，通过开设“智慧助老咨询服务”摊位等方式，面对面、手把手为社区老人解答指导智能手机应用、养老政策咨询等问题，目前已服务近万人，让便老服务更暖心。

打造“四专”特色服务

近年来，上海银行打造专门设施、专属产品、专享服务、专业队伍的“四专”特色服务，以实际行动彰显“人民城市为人民”的责任担当。

围绕老年客户服务特点，从细节入手，借助科技应用，推进“专属设施”向亲老化深化；扩大与优质机构合作，构建“专有产品”货架，持续打造拳头产品，满足老年客户核心需求；坚持传统与创新同行，升级“专享服务”，抓到店服务和手机银行适老化体验提升；加强“专业队伍”建设，聚焦关键岗位、关键场景、关键环节，不断提升服务窗口服务意识和专业水平，深耕养老金融领域服务专长，助力高质量发展。

与此同时，上海银行从网点走出去，走进小区、养老社区、福利院、剧院等各类场景，以“美好生活工作室”为载体深入老年群体密集的“最后一公里”；通过联手社会各界整合资源，打造包括知识学习、热门活动、上门服务等体系化举措，以期满足老年群体更深层次的金融+非金融需求。

今年以来新设62家美好生活工作室

值得一提的是，在非金融服务方面，上海银行加快“两个对接”，与各级政府及社会机构开展深入合作。目前，上海银行已与116家社区食堂开展合作，与市老体协等共建服务场景，满足老年群体一日三餐，体育锻炼等基本需求。

今年以来，上海银行新设立62家美好生活工作室，并与“早上海”服务相结合，共同激活老年群体学习、科普、社交、文化、娱乐等服务场景，打造为老服务新平台。

此外，上海银行今年还将携手老干部局等，面向全市开展“人民的城市”短视频展映，组织重阳歌会等丰富多彩的活动，共同激活老年群体学习、科普、社交、文化、娱乐等服务场景，打造为老服务新平台。

除此之外，上海银行围绕支付便利，大力推进“零钱包”兑换服务，最大限度满足银龄群体的现金兑换需求，依托“云网点”打造居家便捷服务等，服务老年居民的特色进一步夯实。

随着我国人口老龄化进程加快和老年人口规模持续扩大，银发经济正在成为增进民生福祉、推动经济高质量发展的新支点。作为金融国企，上海银行深入践行金融的政治性和人民性，持续加大金融资源投入，积极回应人民群众的急难愁盼，丰富金融产品供给和服务，用服务的温度提升服务的广度和深度。