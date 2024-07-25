新华社北京7月25日电 题：让医保含金量更高——我国不断织密“医疗保障网”

新华社记者徐鹏航、彭韵佳

国家医保局25日发布的《2023年全国医疗保障事业发展统计公报》显示，2023年，我国医保制度运行总体平稳，群众待遇巩固完善，基金运行安全可持续。

“随着跨省异地就医直接结算全面实施、越来越多门诊医药费用纳入医保基金报销范围等，医保服务可及性不断增强，含金量更高。”国家医保局有关负责人说。

——异地就医更便捷。

目前，跨省异地就医直接结算在全国范围内推广。数据显示，截至2023年底，跨省联网定点医药机构55.04万家，其中跨省联网定点医疗机构数量为19.8万家，定点零售药店35.24万家。

对比近两年数据，可以清晰看到：全国普通门急诊、门诊慢特病及住院异地就医人次和就医费用，分别从2022年的1.1亿人次、5217亿元上升到2023年的2.43亿人次、7111.05亿元，异地就医就诊人次持续增加。

——医保服务更可及。

随着门诊医药费用纳入基金报销范围、职工医保门诊共济保障改革稳步推进等，2023年职工参保人员待遇享受人次达25.3亿，比上年增长20.2%，其中普通门急诊21.8亿人次；此外，享受药店购药23亿人次。参加居民医保人员享受待遇26.1亿人次，比上年增长21.1%，其中普通门急诊20.8亿人次。

——医保药品耗材更实惠。

公报显示，2023年，我国开展第八批、第九批国家组织药品集采，涉及80种药品，平均降价57%；开展第四批国家组织人工晶体及运动医学类耗材集采，平均降价70%；国家医保药品目录内西药和中成药数量已增加至3088种，越来越多肿瘤治疗药物、罕见病用药等被纳入目录。

2023年，国家医保局启动挂网药品价格治理，强化药品价格常态化管理监督，约谈相关医药企业23家，涉及30个品种，约谈药品平均降价超40%，让药价回归合理范围。

今年以来，“医疗保障网”仍在不断织牢织密、提质升级：辅助生殖进医保托起“生育的希望”；多地将符合条件的村卫生室纳入医保定点……医保好政策不断传来。

“2024年国家医保药品目录调整工作已正式启动，相信还有更多医保利好值得期待。”北京协和医院医疗保险管理处处长朱卫国说。