完美公司：助力“健康中国”建设 数智转型赋能产业升级

携手“健康中国发展大会”走过9站，活动参与者达12371人次，累计点赞量达2.42亿；数字化转型投入逾4亿元，人均产值提升46%、产品不良率下降35.6%......2023年，“健康中国 完美行动”提档加速，完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）凝聚各界力量传播健康理念，为健康中国建设注入强劲动力。数智化建设提质增效，完美公司赋能大健康产业全链条发展，全方位护航消费者的健康与美丽。

完美公司秉持绿色发展理念，积极构建绿色产业链，2023年度环保总投资达308.23万元。同时，完美公司不忘公益初衷，以企业发展成果回馈社会，截至2023年底，其在中国捐资总额逾9.55亿元。

深耕中国市场30年，完美公司始终将社会责任视为企业可持续发展的内在动力，不断完善可持续发展管理体系。大步前行在健康中国建设与数字化转型的道路上，完美公司在ESG（环境、社会、治理）领域树立起新标杆，续写企业责任与可持续发展的新篇章。

创新合作共筑健康中国，“完美行动”践行企业担当

自1994年创立以来，完美公司始终与中国发展战略同频共振，紧抓发展机遇，自觉肩负侨资企业的责任担当。30年来，完美公司切实聚焦人民美好生活需要，前瞻性布局大健康业务，以创新精神不断为消费者提供优质产品和贴心服务，将品牌精神作为推动百年基业的坚实动力。

随着国家“健康中国”战略的稳步推进，完美公司不断拓宽大健康事业版图，更加紧密地融入国家和区域发展大局，打造以健康产业助推“健康中国”战略的“完美样本”。

深知“独木难支，众木成林”的道理，完美公司深刻认识到，大健康产业的繁荣需要各方携手共进。多年来，完美公司携手多方创新开展战略合作，通过优势互补、蓄力共赢，有效整合产业链上下游资源，凝聚起推动大健康产业稳定发展的“完美力量”。

作为大健康产业的先行者、推进者，完美公司聚焦食品安全、健康营养、健康促进等重点领域，积极举办及参与行业重要活动，共筑健康中国的坚实基石。早在2019年，完美公司便启动了“健康中国 完美行动”计划。2023年，在健康中国研究中心的指导下，完美公司携手“健康中国发展大会”走遍全国，致力于凝聚政、产、学、研各界力量，实现资源共享和智慧交流，助力健康中国建设。完美公司可持续发展报告显示，2023年度，健康中国发展大会走过9站，活动参与者达到12371人次，大会直播观看总人次达到325.2万，累计点赞量超过2.42亿。

为推进“产、学、研、用”的深度融合，完美公司设立“皮肤健康研究中心”创新平台，并组建了完美皮肤健康研究中心专家委员会，布局从皮肤科学—化妆品科学—消费者研究的全产业链研究体系。

在行业人才培养方面，完美公司实施专业人才培养和生力军建设，被授予“健康管理顾问培训基地”“公共营养师职业技能等级培训考核基地”“暨南大学心理健康联合研究中心”等资质。通过系统的健康管理人才培训计划，完美公司已成功举办133期培训，培养超过4万名健康管理专业人才，助力全民做好健康管理，提升家庭健康素养和健康水平。

此外，完美公司还致力于成为健康知识的传播者与实践者，促进全民健康素养的全面提升。据了解，完美公司与新华网、南方产业智库合作建立了“食品安全科普共建基地”，并联合南方日报、南方+共同推出了“完美健康+百科”平台，旨在以通俗易懂、权威可靠的方式，为大众提供丰富的健康知识资源。同时，完美公司还与第一财经合作创新推出美食类轻网综《完美食光》，丰富健康知识传播形式。

智能制造护航健康美丽，“数智完美”赋能产业升级

在数字化技术革新的浪潮中，完美公司同样走在行业前列。2023年，在即将跨入而立之年的重要节点上，完美公司深入实施数字化转型战略，夯实企业数智化建设，为其升级健康管理能力、构建数字营销体系铺设了坚实基础。截至2023年底，完美公司数字化转型已投入逾4亿元，实现人均产值提升46%、产品不良率下降35.6%。

随着数字化智能化工厂建设进程的推进，从基础信息化建设、数字化建设到智能化建设，完美公司布局智能化制造生产基地，相继建成并投入使用多个生产基地，不断提升智能制造水平，从自动化生产向“智能化 + 数字化”方向发展。

依托于业务流程一体化、供产销高效协同的智能化管理体系，完美公司打造的“基于工业互联网的食品日化行业供应链协同项目”获评工业互联网平台 + 产业链/供应链协同试点示范项目。

自确立以商品生产为基石的数智化工厂战略并加速推进以来，完美公司积极构建数字化能力体系，已步入流通与销售过程数字化的快车道。通过组建数字化开发团队、持续优化数字化工具功能，完美公司不断革新客户、伙伴交流和展业方式，赋能完美业务发展。

以2023年为起点，完美公司从总部、创业伙伴、消费者三大维度，明确部署了数字化营销的战略蓝图。2023年至2026年，完美公司将聚焦于完善基础设施，建立以数据驱动成长的竞争优势，引领行业的愈发成熟的数字化生态建设。

当前，由完美公司组建的数字化开发团队已发展成熟，正全面推动营销服务升级。公司以数字化、时尚化和年轻化赋能主业，通过大数据运用、人工智能等前沿技术，不断优化“油葱商城”等数字化工具功能，精心打造一系列具有行业影响力的数字化营销项目。

据了解，2019年，完美公司提出“二次创业”，并启动数字化转型，推出了PC端和移动端APP的线上平台“油葱商城”。完美公司升级迭代油葱商城，以更好地满足消费者多元化需求。商城数字化平台通过智能推荐功能，精准匹配顾客喜好，提升个性化购物体验。

2022年，完美公司还与腾讯智慧零售合作，推出“完美数字化营销项目”。通过整合线上工具与平台，深度融合线上线下业务，加速数字化转型进程。借助企微SCRM等工具拓宽私域渠道，实现效率与增量的双重提升，为公司业务注入新动力，赋能完美业务长远发展。

如今，完美公司依托其多年积累的数字化能力，以数字化赋能大健康，通过完美大健康生态数据化平台，满足用户对健康管理“个性化、数字化、精准化”的需求。

以体重管理领域为例，完美公司凭借数字化服务，实现了健康管理服务的精准升级。完美公司构建了从教育、检测、评估、干预的体重管理闭环体系，成为国内首家提出“人菌双养”饮食进行体重管理模式的企业，以肠道菌群调节为核心，为每位客户量身打造个性化体重管理计划。而通过数字化平台，完美公司实现从数据采集、智能分析到个性化建议的全程管理，客户可获取健康报告及精准干预策略，确保体重管理过程科学、高效、安全。

数智化转型是推动提质增效的关键，完美公司全方位赋能数字营销体系、护航消费者的健康美丽追求。从健康产品到健康解决方案，完美公司始终站在大健康产业前沿，持续探索深耕大健康产业，致力成为健康美丽服务的卓越提供者。

三十年来，完美公司始终扎根中国，深耕大健康产业，不断追求卓越品质和创新发展。未来，完美公司将不忘初衷，坚定信心，继续推动企业稳健发展，为国家经济社会发展和实现人民美好生活贡献积极力量。