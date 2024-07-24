上海银行：多举措满足老年群体需求 带来反诈新体验

“我是个沪剧迷，以后能在家门口看到专业的沪剧表演、学习沪剧知识，真是太幸福了。”“现在诈骗手段很多，我们老年人有时候真的防不胜防，有了这些专业课程，能帮我们提高防范意识，特别好。”

日前，在上海银行浦西分行“美好生活工作室”百场特色课程签约仪式现场，来自街道社区的老龄群体“尝鲜”文艺、防诈等特色课程，兴致盎然、赞不绝口。

为老服务串联“美好新生活”

活动现场，沪剧二级演员、曾登上过央视元宵节晚会的90后沪剧传承人郜逸萍带来沪剧表演《声声慢》。黄奕警官通过亲切的海派话语演绎，以及生动的真实案例诠释，让原本枯燥的安全知识变得生动有趣，将“防范”理念植入老百姓的心中。来自上海中医药大学附属曙光医院主任医师、教授、教学督导艾静主任带来了《夏季养生注重养心》讲座。

在此次“美好生活工作室”签约仪式上，上海银行浦西分行与上海沪剧院、上海市公安局治安总队黄奕工作室、上海中医药大学附属曙光医院、天山中医医院、大华医院、顺昌医院、豫园街道社区卫生服务中心共建签约。

年内，上海银行浦西分行将统筹各方资源，与上海沪剧院举办沪剧表演、文化讲座和艺术授课等20场活动；与黄奕工作室合作举办防范电信诈骗、金融安全知识论坛等20场安全教育系列课程；与各医疗机构合作举办健康讲座、医疗咨询、义诊、疾病筛查等60场活动。通过打造百场特色课程，将戏曲文化、安全教育、医疗养生等服务权益带给更多社区老人。

街道上演“银发剧本杀”

“没想到诈骗的技术也在随着时代发展不断升级，虽然退休在家，新知识、新时尚也要常学常新” ，黄建平老人是长桥街道活动的常客，说起这第一次当“侦探”的经历，连呼“犯罪分子无孔不入”。

近日，一场别开生面的金融反诈剧本杀活动在长桥社区火热上演，该活动由长桥街道精心策划，区域内知名养老机构及上海银行长桥支行共同打造，不仅为老年朋友们送上了一份沉浸式教育学习“安全礼包”，更在欢声笑语中筑牢了一道坚实的防骗防线。

上海银行长桥支行结合真实案例，制作原创故事剧本，将枯燥的防骗知识巧妙融入趣味横生的剧本杀游戏中。

活动现场，客户经理变身NPC（非玩家角色），而来自社区的20位长者根据剧情进行分组，老人们沉浸在故事的推演中，或眉头紧锁或相视一笑，随着剧情深入，他们默契配合、认真推理，将精心设计的反诈情境逐一解开，现场不时爆发出阵阵爽朗的笑声。

老人们在角色扮演中享受游戏乐趣和剧情演绎，在轻松愉快的氛围中潜移默化地体会到金融安全的重要性。“这是我第一次玩剧本杀，之前只听家里孩子们说起过，没想到剧本杀还可以学到反诈知识。”长桥街道某小区的陈阿姨说。

“同心圆”放大养老“幸福圈”

从银行厅堂、到社区街镇再到养老机构，上海银行立足区域，积极拓展养老金融服务延伸，久久为功打造有温度的为老服务体系，共筑为老服务“同心圆”，构建美好生活“幸福圈”。

自成立“美好生活工作室”以来，上海银行从网点走出去，走进小区、养老社区、福利院、剧院等各类场景，深入老年群体密集的“最后一公里”；通过联手社会各界整合资源，打造包括知识学习、热门活动、上门服务等体系化举措，以期满足老年群体更深层次的金融+非金融需求。

一间小小工作室，为金融服务老年人，提供了更多可能。目前，上海银行已建成150余家“美好生活工作室”，在上海的很多街道、社区都有“美好生活工作室”的身影。“美好生活工作室”自2023年以来累计开展活动近1500场，服务约2万人次。