80岁住进养老院 生活有了新起点

上海市杨浦区社会福利院青年社工以“实现助人自助，让自身价值达到最大化”为目标，成立了“银发艺术团”。图中老人为“银发艺术团·合唱小分队”成员，他们发挥艺术特长，自发排练表演歌曲、舞蹈、戏剧等节目，快乐生活。本版图片均由受访者提供 制图：王姗姗

“在这里生活了10个月，我感觉找到了生活的新起点。”2023年8月，家住上海市浦东新区的陈世平在她80岁这年，决定结束独居生活，住进杨浦区社会福利院（以下简称“杨福院”）。

在杨福院，陈世平的一天被安排得有条不紊。早上6点左右起床，在护理员的辅助下洗漱、吃早餐。天气好的话，她会和老伙伴们一起去院子里散步、聊天。午休后，她便匆匆赶往活动室，参加唱歌、画画、智能手机学习等银发课堂兴趣班，常常“玩”到晚餐时间还不尽兴。学会使用手机录像和视频功能的她，几乎每天都和两个女儿分享养老院里的生活趣事。

陈世平年轻时是一名小学老师，即使已是80岁的高龄，但声音洪亮、谈吐得体、头脑清晰。凑近看，脸上的皮肤白皙，几乎看不见老年斑。大多时候，她都是乐呵呵的。

“以前过得太辛苦，现在不仅要养老更要享老，不仅要物质食粮，更要精神食粮。”陈世平告诉中青报·中青网记者，她曾独自照顾患有脑梗的老伴10年，那时的生活枯燥而又劳累，整日围着家务和老伴转，没有属于自己的生活空间。老伴去世后，她尝试和女儿生活了一阵子，但还是喜欢住在自己的老房子里。

住进杨福院前，陈世平常常去家附近的托老所消磨时光。但到了晚上，整个房间又只剩自己一人，心里总是孤独的。随着年龄的增长，腰椎病、糖尿病也愈发严重，有时下床都成了问题。在老朋友顾奶奶的推荐下，陈世平住进了杨福院2号楼。

陈世平的女儿坦言，“妈妈住进杨福院前后，判若两人”，精神状态越来越好，还愿意动脑子和社交了，最喜欢和老伙伴们排练表演歌曲，最近新学了一首潮流歌曲《小美满》，“每天都有好多想法”。

27岁的赖娜是2号楼护理主管，她告诉记者，每次喊陈奶奶“美女”或“大小姐”，对方都笑得不亦乐乎，“像个‘老小孩’一样”。

杨福院院长乔毅皓告诉记者，新时代养老已逐渐从生存必需型向享受型、发展型、参与型转变，也就是养老向享老转变。为此，杨福院在为陈奶奶等老年人提供专业生活护理的基础上，积极打造“快乐享老”的氛围，重视老人的身心健康和社会参与，为其设立生活的目标，激发自身能力，让老人自主自由地生活，提高人生意义感和价值感。