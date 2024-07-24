适老化服务让老年人便捷就医

□ 随着信息技术广泛应用，“数字鸿沟”困扰着不少基础疾病多、行动不便的老年人群体。近年来，国家有关部门及医疗机构多措并举进行适老化改造，改善老年患者就医难题。

□ 人口老龄化进展加速，卫生系统需要进行适老化重塑。持续改善老年人就医体验是一项长期工程，需要协同推进。

自助不会用、语音听不懂、位置找不到、排队等不及……随着信息技术广泛应用，“数字鸿沟”困扰着不少基础疾病多、行动不便的老年人群体。近年来，国家有关部门及医疗机构多措并举进行适老化改造，采取免挂号费、设立老年人爱心服务站、开设老年专科等服务措施改善老年患者就医难题。

国家统计局数据显示，截至2023年末，我国60周岁及以上人口占比21.1%，65周岁及以上人口占比15.4%。国家卫生健康委卫生发展研究中心党委书记付强表示，人口老龄化进展加速，卫生系统需要进行适老化重塑。

山东省济宁市第一人民医院门诊副主任任莉表示，由于生理功能衰退，老年人视力和听力不是很好，语言和专业术语沟通存在障碍，加之医院标识位置、大小不清晰，以及心理焦虑和身体虚弱，听不懂、找不到、等不及，成为困扰老年人就医的三大难题。

公开资料显示，我国现有1.9亿老人患有慢性病，需要经常去医院看病拿药。因为子女不在身边，超七成老人选择独自就医。记者发现，不少老年患者首次由家人陪诊，后续老人独自复诊，家人远程协助，或手机缴费，或电话提示，或远程叫车。行动不便的老人则需要专人陪诊。

6月6日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提出推动公立医院高质量发展，制定关于医院病房改造提升的指导性文件，推进医院病房适老化、便利化改造。

青岛大学附属医院服务管理部主任单信芝介绍，为方便老年患者，青岛大学附属医院开通了24小时“敬老专线”和“老人住院家属代办自助入院”，破解“一人住院全家忙”难题。

走进北京口腔医院门诊楼，绿色的“老年咨询台”标识映入眼帘。顺着黄色地标径直走约30米便到达分诊台，分诊台一角备有老花镜和大字版宣教彩页。护士告诉记者，这是为老年患者特意准备的。

北京口腔医院门诊办公室主任韩冰介绍，老年患者尤其是合并全身基础疾病患者，往往需要在心电监护下进行拔牙或治疗，为此科室也为老年患者提供绿色通道。同时，由于很多老年患者对口腔专业认识不足经常挂错号，老年口腔病科可以科内转诊，免去反复排队挂号的不便。

持续改善老年人就医体验是一项长期工程，需要协同推进。着眼未来，为更好应对老龄化，医疗机构该如何发力？

任莉认为，作为医疗机构，要坚持公益性，这是本职工作。要持续关注患者诉求，进行信息化适老化改造、就医环境适老化改造。同时，要关注老年人心理层面，如就医恐慌感、经济负担等问题。在服务时，要按不同区段进行管理，比如，给初老患者提供个性化服务和指导帮助，对真正意义上的弱势群体给予陪伴服务。同时，针对老年人多发性疾病，建议进行专病适老化建设，在技术和诊疗模式上实现创新。

青岛大学医学部党委书记、青岛大学附属医院党委书记蒋光峰表示，要全面推进管理流程和诊疗流程科学化、标准化、循证化，从根本上控制医疗服务成本，寻找质量、成本与效率相均衡的最优流程路径。

当前，如何在基层医疗机构有效解决老年人常见慢性疾病诊疗需求？中国老年保健协会副会长兼秘书长俞华表示，使患者得到规范化且较高水平的健康管理和医学康复服务是关键。建议在科学划分各级医疗机构工作职责与服务对象的基础上，借助数智系统赋能基层医疗机构特别是全科体系建设，让老年患者在基层享受到三甲医院同质化水平的健康管理服务，以此获得患者及家属的信任，确保适老化医疗真正落地。