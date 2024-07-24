家电换新需更友好“打开方式”

要说这个夏天市场上最火热的话题，家电以旧换新是绕不开的。各大电商平台在一线城市铺开相关活动，越来越多的地方出台与家电以旧换新相关的操作流程、补贴政策，为这一拉动内需的消费利好政策提供更友好的“打开方式”。

家电行业的发展一日千里。可清洗空气的空调、全天候监测气味的冰箱、可根据日升日落自动调节亮度的电视机……新一代家电产品在功能、安全性以及环保标准等方面都有质的飞跃和提高。智能化、数字化产品能带来更加便捷的生活体验。

当我国家电行业从“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”，当优质产品供给不再是问题，如何更有效调动消费者的消费热情，激发他们对更便捷、更智能、更高品质产品的需求，需要更完善的政策和服务体系提供外在支撑。

以北京为例，以旧换新叠加时间节点，家电、家装等消费品成为各大电商平台、产品企业的促销重点，不仅发放绿色智能消费品以旧换新补贴，还有多个线上平台、数百家线下门店参与活动。打开经常使用的电商APP，定位选择“北京”，即可享受旧机拆运免费、新机补贴立减的优惠。旧冰箱回收、新冰箱上门并拆箱安装，原本需要预约3次的事情，在电商平台上，通过一站式服务就能全部解决，上门服务的“最后一公里”更加便捷高效。

而在各地新近出台的家电以旧换新实施细则中，不约而同地做了更灵活、更能满足消费者需求的设计。在山东省济南市的实施细则中，为了让消费者“去旧更容易，换新更愿意”，不仅明确了交售旧机、购买新机即可享受政府补贴，更大的突破是可以跨品类以旧换新。比如，交售一台旧电视机，可以使用补贴购买一台空调。在内蒙古自治区，家电以旧换新具体补贴标准由各盟市自行确定，购买新家电不受交售旧家电品种对应限制。

当下，家电以旧换新活动正在全国各地红红火火地展开。用补贴、性价比调动消费者参与的积极性，通过完善服务体系让大家不再把换新当作一件麻烦事……有了这些更友好“打开方式”作支撑，家电以旧换新的流程会更加顺畅，操作更加便捷，也能让更多人愿意参与其中。