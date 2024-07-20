为“看好病”注入更多动力之源

医疗卫生服务是一项要求很严、标准很高、担子很重、压力很大的特殊服务。医务人员不仅要具备精湛的技术能力，更要提升思想境界，增强服务意识，严肃工作作风。这就要充分发挥思想政治工作“生命线”的作用——在统一认识中保证统一行动，在统一行动中不断提高认识，通过这种螺旋式上升，增强医务人员的职业认同感和归属感，以进一步提高医疗服务质量。

大型公立医院思政工作的核心在于通过思想政治教育，促进医院的高质量发展，提升医疗服务水平。这一工作不仅关注医疗技术的提升和患者满意度的提高，还强调医务人员政治信仰、道德品质和人文关怀的培养。医疗实践与思政理论素养之间的联系，可从公立医院思想政治工作的三个功能中窥见。

教育引导功能，这是公立医院思想政治工作的基本功能和根本任务。医院党委充分发挥领导作用，通过内化教育与外化教育相结合的思想政治教育活动，带领广大职工明确公立医院为中国式现代化筑牢健康之基的大局意识，培育医务人员的仁爱之心和人道主义情怀，让医务人员在尊重、理解、关怀患者的基础上，为患者提供专业精湛、温馨周到的人性化服务，从思想上培植“看好病让患者满意而归”理念的动力基因。

宣传服务功能，这是公立医院思想政治工作的重要功能和有效途径。医院党委可通过一系列宣传引导、服务保障等手段措施，达到“内聚人心、外树形象”的目的。利用医院各种传播阵地，开展党的创新理论宣传、卫生政策解读、先进典型选树、健康知识普及、医院品牌推广等活动，强化公立医院公益性导向，对内促使医务人员提升社会责任意识和职业尊严感，对外塑造以患者为中心，全心全意为人民服务的良好形象。

组织保障功能，这是公立医院思想政治工作的关键功能和重要支撑。医院党委应将职能管理、业务工作与思想政治工作有机融合，落实主体责任，把思想政治工作贯穿到医疗、教学、科研、预防、康复、管理，以及学科建设、人才队伍建设、基础运行等各项工作环节中，充分发挥党组织的政治功能和组织功能，充分发挥党员的先锋模范作用。将组织优势转化为医院治理、破解发展难题的改革优势，通过支部建在科室的工作模式，抓好党员和科室群众的思想政治工作，为医院高质量发展提供强有力的组织保障。

作为国家医疗卫生服务体系的核心力量，大型公立医院应主动把握新时代党和国家对公立医院的定位、要求，进一步厘清新时代公立医院加强和改进思想政治工作的方法和路径。

新时代公立医院思想政治工作思路要与医院高质量发展相融相通。以职工为中心，化解医院高质量发展的工作压力与职工思想观念、工作能力、生涯发展、利益诉求可能存在的不适应、不匹配的矛盾，突出问题导向，自下而上推动医院思想政治工作的有效开展，打造“科室履行职能、岗位履行职责”上下结合的医院思想政治工作新局面，力求思路清晰、逻辑明了、任务明确、层层分解、措施有力、责任到位，与医院医、教、研、防、管、基础运行等各项工作紧密相连，以医院思想政治工作新格局，践行“看好病让患者满意而归”的使命。

具体来说，一是持续推动公立医院思政与业务工作深度融合。新时代公立医院思想政治工作呈现出内容、主体、对象、环境等复杂多元的特性，要推动思想政治工作取得良好成效，需要将其与公立医院的功能使命、治理体系、工作大局深度融合，将其纳入现代医院管理制度，写入医院章程，突出整体意识、大局意识，努力构建目标明确、内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的医院思想政治工作体系，将思政工作贯穿于医院各种活动中，促进学科、医疗、教育、科研、运营、管理等各方面工作的一致性和连贯性，从方方面面持续提升职工的思想认识。

二是着力打造公立医院高素质思想政治工作队伍。高素质思想政治工作队伍是做好公立医院思想政治工作的组织基础。公立医院党委要牢固树立思想政治工作人员是医院人才的理念，加强人才选拔，形成以专职为主，兼职为辅的工作队伍；注重对他们的培养，定期开展思想政治工作人员培训，组织经验交流和专题研讨，鼓励参加学术会议和开展理论研究，不断提升他们的理论水平和业务能力；建立健全公立医院思想政治工作人员的考评体系、综合治理能力、理论水平和工作绩效等，形成定性与定量相结合的评价指标，考评结果用以指导政工人员的职称评审、职务晋升、评优评先等。

三是积极构建公立医院思想政治工作的应然状态。公立医院高质量发展需要思政工作做引领，做保障。公立医院党委应准确把握大思政工作理念，突出一盘棋大局意识，健全全链条各系统协同、问题导向性扁平化治理、全员参与性闭环管理的公立医院思想政治工作体系，实现时时做好思政工作，处处都有思政工作，事事贯通思政工作，人人参与思政工作，共同打造全周期、全方位、全覆盖的公立医院思想政治工作的应然状态。

（作者：管仲军，系首都卫生管理与政策研究基地研究员、首都医科大学宣武医院党委书记）