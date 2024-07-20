这个夏天，对于球迷来说，坐在小酒馆，捧着扎啤杯，看着欧洲杯、美洲杯，与三两友人边聊球边侃大山，实乃快事。

不同于红酒和白酒，跟足球、大排档有不解之缘的啤酒更接地气，也更易集聚人气。今年，正在举办的第33届北京国际燕京啤酒文化节首次选择室内场馆——中国国际展览中心（顺义馆），不仅能喝酒，还能看展览、品演出、逛集市。无论喝酒的或者不喝酒的，都能过来凑凑热闹。

据说德国人有个段子：最可口的啤酒，既不是黑啤也不是白啤，而是和朋友一起撞的那杯。你看，这就是啤酒的“社牛”属性。

当然，啤酒的媒介属性，不只连接人与人，更囊括万物。网络上，常见类似“啤酒煮饭更好吃”“啤酒洗头更柔顺”的经验贴。啤酒的角色甚至还“客串”到了经济学。

经济学里有个有趣的现象，叫啤酒效应。说的是在营销流通领域中信息传递失真的情况。打个比方，消费者只想买10瓶啤酒，但零售商的订单给生产商造成了似乎需要100瓶的印象，而生产商的订货增加又给原料商造成需要1000瓶的印象。以“啤酒”来冠名一个经济现象，也因其实在太过日常。

不仅很多经济学理论喜欢找啤酒“做搭子”，经济学家也会利用啤酒来解释经济现象。用啤酒指数窥探经济趋势，成为很多学者和行业乐此不疲的事情。而研究出来的规律成果，则不只体现在啤酒行业，更适用于各行各业。

啤酒太简单。理论上，只要集齐麦芽、啤酒花、酵母和水，谁都能酿造出啤酒，以至于不必担心这项技艺会失传。人人都能喝上一口，人人都能评价几句。坐在大排档要份“麻小”、来个“花毛一体”拼盘，夜市来一把烤串，网上下单点些爱吃的鸭货……啤酒这种“斜杠饮料”，适配的场景实在太多。不管是塑料袋拎的散啤，还是橡木桶装的精酿，啤酒这种消费，实在足够亲民。

从全国范围内看，不少经典啤酒节都有30多年的基础，成为各地发展文旅业的抓手、展现城市气质的舞台。最重要的是，一个个啤酒节仿佛一次次嘉年华，人们尽情释放自我，在举杯与欢笑中卸下疲惫与心防。正因简单，所以放松，夏夜微醺，淋漓畅饮，这一刻，人们与啤酒节所在的这座城市，仿佛也有了某种默契与链接。