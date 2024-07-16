生活中，有些老年人在看电视、刷短视频时，喜欢把音量调得很大；与人聊天时，他们的嗓门也越来越大，总是喜欢岔开话题；子女在与父母沟通时，常常需要重复好几遍，父母才能明白什么意思……如果老年人出现了这些情况，可能发生了听力损失。

听力损失可带来多种风险

老年听力损失是指60岁及以上老年人因年龄增长、耳科疾病、遗传、噪声损伤、耳毒性药物、代谢性疾病，以及不良生活习惯等导致的听觉功能下降的总称。

很多老年人认为，人老耳背很正常。实际上，听不见不只是“听”的事。有些老年人因为听不清别人说话或者需要对方多次重复，担心误解别人的意思等，逐渐拒绝与他人交流；还有的人由于听力损失比较严重，只能看到别人的嘴唇在动，却听不见对方说什么，难免怀疑他人是在议论自己，并因此变得多疑、烦躁、易怒。久而久之，老年人可能产生孤独感，引发焦虑、抑郁等精神心理问题，甚至造成社会隔离现象。

此外，听力损失还会增加安全风险，如在马路上没有听见汽车鸣笛，因躲闪不及时引发意外等。越来越多的研究发现，听力损失与老年人认知功能下降密切相关，保护听力被认为是预防老年痴呆的一个重要环节。除了年龄增长以外，高血压、糖尿病等慢性疾病也会加重老年人的听力损失，这些患者要格外提防听力损失的问题。

自测听力 可以试试这些方法

人耳能够感受到的频率范围在20~20000赫兹，日常言语交流的频率范围一般在500~3000赫兹。老年听力损失往往先出现在高频区，并逐渐向中低频范围扩展。蚊子声、搓动手指的声音是常见的高频声音，冰箱、抽油烟机工作时发出的“嗡嗡”声则是低频声音。

我们如何了解自己的听力好不好呢？以下是几种日常可用的简单自测方法。

将拇指和食指放在耳边搓一搓，仔细聆听能否听见捻指音；

将手表（石英表或机械表）放在耳边，能否听到秒针走动时发出的“滴答”声；

揉搓塑料袋、敲桌子等，看看能否听见这些声音。

温馨提示

如果您在嘈杂的环境中与人交流时，听不见或听不清别人讲话，看电视、用手机时需要将音量调得很大，使用上述自测方法后有些声音听不清，那么，您很可能已经出现了听力损失，建议尽快就医。

作者：国家健康科普专家库专家、首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科中心 刘博教授