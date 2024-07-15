6月28日一大早，陕西省安康市岚皋县金盆梁黄连基地负责人范礼彬早早起床，带着村民来到佐龙镇朝阳村的山林里，挥舞锄头、铁镐挖地，为栽种新一批黄连苗做准备。

在这片山里，去年栽下的400亩黄连长势喜人。“这些山林地是我们在滔河镇双向村种植黄连后，拓展的第二个1000亩种植基地，5年后就能采收，见到效益。”范礼彬说。

作为秦巴生物多样性生态功能区和国家南水北调中线工程重要水源涵养区，岚皋县是发展中药材产业的天然基地，境内拥有各类植物资源3000余种、常见野生中药材420种，素有“巴山药库”之称。

近年来，岚皋县大力实施特色奖补政策，推广“园区+合作社+基地+农户”形式，使中药材种植成为发展村集体经济、带领群众增收致富的新引擎。

夏至过后，正是中草药旺盛生长的时候，走进滔河镇车坪村淫羊藿种植基地，淡淡的药香扑鼻而来。

55岁的平国军是该种植基地的一名领班。记者走进基地的时候，他正带领大伙儿锄草。平国军说，自己这个年龄外出打工不方便，就在家门口找活干，村合作社只要有安排，他就会组织村民到基地务工，锄草、施肥、防病害，样样活都能干，每人每天130元工钱，挣钱顾家两不误。

淫羊藿种植是车坪村发展集体经济的新产业。去年11月，村党支部、村委会通过招商引资、流转土地，种植淫羊藿120余亩，带动周围100多名村民就业。车坪村党支部书记覃佐银介绍，迄今为止，合作社已发放村民工资超30万元。今年11月，地里的第一批淫羊藿就可以采收，预计给村集体带来10余万元的收入。

像车坪村一样，滔河镇10个村充分利用林地资源发展中药材种植产业。目前，滔河镇新建3个淫羊藿种植基地，共计400余亩，种植云木香、厚朴、白芨、黄连、五味子等特色中药材5万余亩。

目前，岚皋县发展中草药种植的乡镇有10个。

在蔺河镇蒋家关村，赵良喜、赵良杰两兄弟在村里率先种植白芨，是村里第一批依靠中药材种植走上致富之路的人。10年前，兄弟俩从山上挖回野生白芨苗，试种后尝试育苗繁殖，取得了成功，种植面积逐年扩大。2014年，赵良喜种植4亩白芨，收入20多万元，赵良杰种植31亩白芨，收入高达120多万元，在村里产生了良好的示范效应。

“目前，全村种植户有60余户。”驻村第一书记朱华说，白芨不仅药用价值高、市场前景好，还可以美化人居环境，每年4、5月间，白芨进入盛花期，一畦畦紫红色的白芨花引得不少城里人前来打卡。今年全村白芨栽种面积在去年300亩的基础上又扩大了150亩，中药材种植和乡村旅游融合发展，可谓是“既有看头又有赚头”。

据统计，如今岚皋县共有中药材经营主体29户，创建县级中药材示范园区34个，建成万亩中药材种植示范镇1个，千亩种植示范村9个，建成千亩以上规模化种植基地3个，种子种苗繁育基地1个。全县中药材种植面积达10万亩，云木香、大黄、黄连、淫羊藿、白芨、苍术、铁皮石斛共计3.3万亩，带动农户3500户，户均增收2500元以上。

（本报记者 李洁 张哲浩 本报通讯员 张天兵）