老年人患上抑郁焦虑怎么办？| 科普时间

什么是老年期抑郁焦虑症

老年期抑郁焦虑症一般是指年龄60岁及以上的老年人出现抑郁障碍和焦虑发作，在老年人群中是一种较常见的精神障碍。抑郁障碍的核心症状包括心境低落（情绪低落）、快感缺失（食欲减退）和兴趣减退，同时可以包括睡眠障碍（失眠）和认知减退（健忘）等。

老年期抑郁焦虑症往往被当作是老年人生活的一部分，并没有得到充分的认识和诊断。老年期抑郁焦虑症已被证明与生活质量差、日常生活活动困难、身体共病、过早死亡和认知障碍等重大负面后果有关。

因此，加强对老年人抑郁焦虑表现的认识并加以管理是非常重要的。只要患者符合抑郁症和焦虑症的临床诊断标准，就需要及时进行治疗。

哪些老年人容易患抑郁焦虑

老年期抑郁焦虑症的病因是复杂的，而且常伴有躯体疾病，两者也可能互为因果。比如老年抑郁可以促使老年痴呆患病率增加；冠心病和高血压人群中，焦虑症的发病率几乎占一半。老年期抑郁焦虑症的易感人群有以下几类。

1.缺乏感情支持者

2.遭遇负面性事件者

3.慢性疾病患者

4.长期服药者

5.人格特征中性格固执者

老年人患抑郁焦虑症如何治疗

针对老年期抑郁焦虑症患者，治疗主要包括药物治疗和心理治疗。药物治疗由专科医生开具，大部分药物可能需要从小剂量开始，逐渐调整剂量，且在服用一段时间后不能突然停药，药物调整需要专科医生指导，须定期随诊。

在心理干预治疗方面，由专科医生主导，同时需要患者及家属的配合，治疗方案需要具有实用性、可行性和灵活性，才能最大限度地满足患者和护理人员的需要。

因此，在制订最初的心理治疗方案时，需要家属和患者参与其中，而且可能会不断评估和更新。作为患者家属，和医生一样应该站在治疗的第一线，做到以下几点。

1.关注老年人的心理状况，给予老年人关怀和陪伴，不要表现出厌烦、拒绝、不满或敌意。

2.保障营养摄入和积极治疗基础躯体疾病；鼓励患者规律起居、积极参加娱乐活动和集体活动，如下棋、书法、打牌等；增加患者的人际交往，丰富生活内容。

3.鼓励和陪伴患者进行户外活动，适度锻炼是对抗抑郁最有效和天然的“药物”。治疗老年焦虑抑郁，需要我们一起完善和建立由专科医生、基层卫生保健人员、社会工作者及家庭成员共同参与的老年期抑郁焦虑障碍多学科团队协同照料模式，促使老年患者从临床症状缓解延伸到全面功能康复。

其他治疗手段

除了口服药物及心理干预治疗，还有一类躯体治疗，包括电休克治疗、重复经颅磁刺激、迷走神经刺激和深部脑刺激，以及尚在研究的光疗和睡眠剥夺等治疗方法。但是上述治疗手段在老年焦虑患者中尚未得到明确的研究结论，还需要更多的研究证实。

目前，焦虑患者通常采取的调节身心的方式，比如瑜伽、绘画、舞蹈、音乐等艺术疗法，对缓解老年人焦虑状态也有明显效果。