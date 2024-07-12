医保基金飞行检查关注6类60余条问题

新华社北京7月12日电（记者徐鹏航）2024年医保基金飞行检查工作已于今年4月正式启动。国家医保局7月12日公开《定点医疗机构违法违规使用医疗保障基金典型问题清单》（2024版），涵盖6类60余条问题，供医务人员自查自纠。

清单梳理了心血管内科、骨科、血液净化、康复、医学影像、临床检验六个领域常见的违法违规典型问题，包括串换项目、重复收费、超标准收费、将不属于医保支付范围的纳入医保基金结算等违规类型。

清单对各个类别的典型问题进行了详细梳理。如心血管内科类问题包括心内科开展经血管介入等治疗，实际使用的一次性高值耗材数量与收费数量不符等；血液净化类问题包括开展血液净化类诊疗项目，将不能单独收费的一次性耗材进行额外收费等；康复类问题包括开展言语能力筛查，将不符合医保限定支付条件的费用纳入医保支付等；医学影像类问题包括开展数字化摄影（DR），将胶片等一次性耗材费用串换为诊疗项目收费等。

此外，清单还对各条问题的有关依据进行了明确说明。

飞行检查是指医疗保障行政部门组织实施，对定点医药机构等开展的不预先告知的现场监督检查。此前，国家医保局已通报飞行检查中发现的河南两家医院、辽宁两家医院涉嫌欺诈骗保问题。

据悉，2024年医保基金飞行检查重点检查2022年1月1日至2023年12月31日期间医保基金使用、管理及有关内部控制制度建设、实施等情况，如有需要可追溯检查以前年度或延伸检查至2024年度。