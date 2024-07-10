推动宜居城市建设 助力刷新美好生活

立邦中国TUB事业群总裁李汉明。受访者供图

2023年中央经济工作会议提出，实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。近日，由住房和城乡建设部支持、中国建筑文化中心主办的中国国际城市建设博览会（以下简称“城博会”）在北京举行。为更好推动宜居城市建设，立邦携“城市建设全场景涂装集成解决方案”亮相城博会。

以人为本 助推宜居城市建设

立邦中国TUB事业群总裁李汉明表示，立邦将“宜居”作为参与城市建设的关键目标。在城市生活、生产、生态以及文化等各类场景进行“以人为本”的建设，立足“好设计”“好产品”“好工具”“好工人”“好管理”五好模式，推进“好房子、好小区、好社区、好城区”四好建设，助力打造有品质的城市家园。

城镇老旧社区改造是城市更新和高质量发展中的重要议题。李汉明分享了立邦在老旧片区更新改造方面的实践经验，他说，以打造群众美好生活家园为目标，以“宜人宜居宜环境”为理念，针对老旧建筑实施改造方案；在推进城市更新过程中，在关注建筑本身涂装改造的同时，努力让建筑附近的社区、街区、园区重新焕发生机。

李汉明还表示，为助力环保健康、美观舒适的居住环境建设，立邦还围绕“品质”“安居”等住房的核心需求，分别打造了“立邦品质人居解决方案”和“立邦筑安居政策性住房解决方案”，并聚焦住宅建设的外立面、内装和车库等多场景，满足人们对居住空间绿色、安全、舒适的需求。

量身定制 聚焦数智赋能绿色建筑

“在推进数字化工业发展进程中，立邦是深度参与者与受益者。”李汉明介绍，在助力建设数字化工厂过程中，立邦将数字化管理贯穿于场景解决方案设计、涂装管理、交付保障等全链条，进一步推动了工业化发展和智能制造管理水平的提升。

“此外，立邦还深度参与了国内多家‘灯塔工厂’的建设，并为其提供量身定制的智能化场景解决方案。在提升自身智能制造水平上，立邦坚持走智能、创新、绿色发展的道路，同时以实际行动引领涂料产业的转型升级。”李汉明说。

面对学校、医院等重点场所的绿色建设需求，李汉明认为，应多措并举，量身定制服务方案，满足不同场景需求。“对于校园，‘立邦宜安康绿色校园解决方案’以满足建设的安全、健康和人文属性为导向，让孩子们在安全、快乐、舒适的环境中学习成长。医院的场景较为复杂，‘立邦宜安康绿色医院解决方案’同时满足防污、防火、防腐蚀、节能等需求。近年来，立邦为3000多家医院‘量体裁衣’，为绿色医院建设提供提质降本增效的解决方案。”

创新驱动 推进色彩研究多维创新

由中国建筑文化中心、中国建筑科学研究院有限公司和立邦中国共同发起的《既有建筑外观色彩更新设计导则》（以下简称“《导则》”）团体标准立项及流程研讨会在城博会期间召开。众多专家就推动城市更新行动有序开展、促进既有建筑色彩更新设计高质量发展、《导则》制订工作等内容展开研讨。

以完成标准制定和发布为起点，立邦持续发力，用既有建筑色彩更新传承城市文脉，展现城市风貌特色。研讨会与会人员纷纷表示，此次重点展示的基于色材的微场景，在助力涂装行业加强色彩源头研究的同时，也为保护城乡历史文化建筑贡献了行业力量。

李汉明表示，结合今年城博会“人民城市 幸福家园”的主题，立邦带来的方案具有“三新”的特点。一是“场景新”，“城市建设全场景涂装集成方案”覆盖了商品房、政策性住房、工业厂房、医院、学校、建筑更新等场景；二是“技术新”，“超低能耗全场景解决方案”“全屋静音解决方案”“双核气凝胶节能系统”等方案，兼具宜居、绿色、智慧化的同时，展示了新的绿色低碳节能技术；三是“模式新”，不断优化的产品和服务体系，与生态伙伴构建了在线协同的交付新生态。

“‘城市建设全场景涂装集成解决方案’为人们构建了有品质的生活空间、公共空间、生产空间，助力了城市建设高质量发展，进一步推进了宜居城市建设。”李汉明说。