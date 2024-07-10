高温高湿天气，哪些疾病易发？游泳或在空调房避暑，有哪些健康隐患？如何有效预防蚊虫叮咬？权威解答来啦！

小暑期间，气温高，湿度大，哪些疾病容易发生？如何改善居家和工作环境，来减少这些影响？

气温升高、湿度变大，在户外容易出现中暑，在室内容易患空调病。

中暑的症状主要有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等。容易中暑的高风险人群有儿童、孕妇、老年人、慢性基础性疾病的患者、户外工作人员，特别是在高温环境下工作的人员。

那么如何预防中暑？我们可以采取以下措施：尽量选择清晨或傍晚天气比较凉爽的时候外出；白天外出时，采取防晒、降温措施，比如戴遮阳帽、喷雾降温等；如果运动量较大时，可少量多次喝淡盐水或运动饮料，来补充体内流失的电解质。

如果出现头晕、乏力、口渴等中暑症状，应及时到阴凉处休息，补水降温。特别注意，如症状无缓解或加重，应立即就医。

空调病，是指人们在封闭的空调环境下工作、学习时，因空气不流通、温度较低，出现鼻塞、头昏、打喷嚏、乏力、记忆力减退等症状，多见于老人、儿童及妇女。

预防这类疾病：一是做好空调清洁；二是设定好空调的温度，不宜低于26℃，而且每隔2到3小时，开窗通风20到30分钟；三是从户外刚回到空调房间的时候，注意防止室内外的温差过大，因为温度骤变，易引起空调病症状。

夏季天气炎热，游泳馆和空调房是人们常常选择的避暑场所，在这些地方应该注意什么健康问题？

进入夏季之后，天气变得炎热，人们会更倾向于前往游泳场所或待在有空调系统的公共场所内活动。

但游泳场所存在多种复杂的健康影响因素，若不注意讲究卫生，感染红眼病、中耳炎和胃肠道疾病的风险也较高，而长时间待在有空调系统的公共场所内，如新风量不足或者空调系统清洁不到位，除了患空调病以外，还会增加感染呼吸道疾病的风险。

因此，为了降低上述健康风险，建议做好如下个人防护。

第一，前往场所前，要注意自身的健康状况。有高血压、心脏病患病史，或者皮肤病、性病、急性结膜炎、肠道传染病等患者不宜在公共游泳池游泳。

第二，进入场所前，要观察场所的卫生质量。如是否有卫生质量公示栏，室内空气是否有刺激性气味或异味或发现游泳池水浑浊，尽量避免使用此类场所。

第三，进入场所时，合理安排活动时间，做好个人防护。游泳时，佩戴好泳帽、泳镜和耳塞。另外游泳时间不宜过长，否则一些体质敏感的人可能会出现皮肤过敏等不良反应。游泳后不要立即大量补水，注意保暖、休息等。室内活动时，尽量选择有自然通风的房间。另外，也要保持良好的个人卫生习惯。

第四，离开场所后，如果出现发热、腹泻等症状，要及时就医。

随着小暑节气到来，蚊虫开始增多，如何有效地防蚊防虫？蚊虫叮咬以后，出现哪些情况需要及时就医？

随着小暑节气到来，降雨量增加，持续高温，为蚊虫孳生提供了理想的自然环境，也增加了蚊虫引起的登革热、乙脑等传染病传播的风险。

预防蚊虫叮咬，可以采取以下几方面的措施。

第一，清除蚊虫孳生的场所。一是定期清理家庭卫生死角，如每天清理水池，保持台面干燥不留积水，每周向地漏补水一次，保持地漏处于水封状态；二是清理庭院内的积水，包括花盆托盘或废旧盆罐。三是家中的水培植物每3~5天更换一次水。

第二，选择合适的防蚊产品并且合理使用。购买正规厂家生产的电蚊拍、蚊帐和驱蚊用品。使用电蚊拍时忌用手或者导电金属棒接触高压电网，以防发生意外。

第三，合理选择活动区域和个人防护用品。黎明和黄昏的时候，尽量不要去潮湿、泥泞的室外或花草树木较多的场所。室外活动时，穿上长裤、轻薄的长袖和能遮住脚趾的鞋子；如果带婴儿外出，婴儿手推车应挂上蚊帐。

蚊虫叮咬后，如出现严重过敏反应，如全身荨麻疹、呼吸困难、支气管痉挛等症状，应及时就医。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会