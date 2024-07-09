中国疾控中心：夏季游泳注意安全卫生

新华社北京7月9日电（记者顾天成）夏季是涉水安全与卫生事故高发期。中国疾控中心近日发布健康提示，提醒夏季游泳要提高卫生与安全意识，选择正规场所，严格遵守泳池卫生管理要求。

中国疾控中心环境所有关专家表示，由于客流量增加，夏季游泳场所水净化消毒的压力增大，中耳炎、眼结膜炎、感染性腹泻等易经水传播的传染性疾病发生风险有所升高。泳池水中的消毒剂及消毒副产物也可能刺激人体皮肤及黏膜。因此，发现泳池水质浑浊、气味刺鼻或皮肤有刺激感时，应谨慎下水。游泳前后可以充分淋浴，游泳时佩戴泳镜泳帽，做好个人防护。不要在身体不适时去游泳。

根据健康提示，在我国，游泳场所属于实行卫生许可管理的重要公共场所。游泳场所应配备符合卫生要求的更衣室、淋浴室、卫生间、机械通风设施，以及专业的救生员、急救人员，在醒目位置公示卫生检测合格报告、卫生信誉等级、从业人员健康证等相关信息。游泳者进入游泳场所后应当严格遵守卫生管理要求，杜绝不文明不卫生的行为。

专家还提醒，儿童、老年人和初学者在游泳时需格外注意安全、适度。除了加强对上述人群的看护，预防溺水、滑倒等意外事故，还应加强教育宣传，增强大众游泳健康意识和安全意识。