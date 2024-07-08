太平洋医疗健康开展“7·8全国保险公众宣传日”特色活动

2024年“7·8全国保险公众宣传日”活动期间，中国太保旗下医疗健康领域全资子公司太平洋医疗健康紧扣“保险，让每一步前行更有底气”年度主题精心策划组织，开展了专家进社区、健康筛查、康复宣教等形式多样、各具特色的活动，向社会大众传递保险行业正能量。

聚焦一老一少，开展专家进社区活动

2022年11月，中国太保与上海交通大学医学院携手共建交医—太保源申康复研究院，双方发挥各自资源优势，旨在打造中国领先、国际一流的康复研究院，探索医学科技前沿技术与切实解决临床康复问题双措并举，推动我国康复医学事业高质量发展。

2024年“7.8全国保险公众宣传日”之际，为进一步帮助社区长者预防和改善鼾症，提升睡眠质量，交医—太保源申康复研究院特邀台湾中山医学大学林志峰走进太保家园上海普陀国际康养社区，向社区居民及医护团队开展了题为《鼾症的预防及康复策略》的讲座，并与社区居民现场互动，耐心解答居民们关心的睡眠问题。

此外，研究院还邀请台湾中山医学大学附设医院中兴分院复健治疗科组长林政毅老师为全国所有太保家园医护团队带来《有效康复运动改善慢性失眠的策略》专题康复培训，从睡眠障碍的发病原理、肌体危害、运动处方的设定评估、训练原则及标准等方面进行深入讲解。

发挥专业优势，组织“7.8主题月”健康筛查

为实现疾病的“早发现、早干预、早治疗”，太平洋医疗健康发挥自身生态优势，在主题月活动期间组织健康筛查，为主业客户提供触手可得的高品质医疗健康服务。

谭先生是浙江地区的中国太保寿险客户，曾罹患食管癌后治愈。在近期一次抽血检查中，其肿瘤标志物出现异常。谭先生寝食难安，随后的多次检查均未查明病因，甚至全身PET/CT检查仍未提示异常。但谭先生肿瘤标志物数值如此之高还是令一家人惴惴不安。

陈先生作为谭先生的保单代理人，在知晓谭先生需要PET/MR检查后当即联系了谭先生，邀请他参加“7.8主题月”的健康筛查。谭先生在代理人的安排与陪同下，从老家前往了太平洋医疗健康的生态合作伙伴处进行了精准影像早筛检查。

在检前问诊环节，参考了谭先生实验室检查结果、既往病史及外院影像检查报告等，并综合了解了病人的身体情况，中心主任为其调整PET/MR扫描序列。果不其然，通过PET/MR发现了造成指标异常升高的罪魁祸首——隐藏在胰腺尾部的一处高代谢病灶。谭先生的病情终于被查明，但不幸的是癌细胞已转移。太平洋医疗健康获悉后，迅速为谭先生对接了上海某顶尖三甲医院的外科主任专家进行联合会诊，通过多位专家现场对病情的具体分析，并确认治疗方案，随后客户入住医院进行后续治疗。

守护健康美好生活，让前行更有底气

此外，太平洋医疗健康在活动期间，还通过多渠道开展康复宣教，联动研究院开设恶性肿瘤康复专栏，围绕高发癌症术后康复，肿瘤患者的心血管健康管理等大众关注热点问题，原创多篇宣教图文。

太平洋医疗健康还借助宣传日契机发布公司年度宣传片，旨在用康复复原美好，以健管守护健康，为健康中国建设贡献更多太保力量。

“7.8全国保险公众宣传日”已进入第12个年头，太平洋医疗健康自成立以来，始终积极参与7.8活动，近年来更是充分发挥在医疗健康领域的生态优势，进一步整合行业资源，助力保险主业策划开展特色主题活动。未来，太平洋医疗健康将继续在中国太保“大健康”战略指引下，不断顺应客户需求及行业发展趋势，为社会大众提供切实所需的医疗健康产品及服务，谱写“太保服务，一路相伴”的新篇章，服务保险主业万千客户，助力筑牢社会保障网，助推行业高质量发展。