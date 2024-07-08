国货“潮品”火爆进一步激发消费潜力

近日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《互联网助力数字消费发展蓝皮书》显示，我国国货“潮品”用户规模达5.3亿人，66.5%的国货“潮品”用户认为国货品质已不输国外品牌。

随着中国消费者文化自信的增强与时尚审美的多元化发展，国货“潮品”受到越来越多国人的青睐。国货潮牌中的佼佼者，不仅在国内市场蝉联销量冠军，更在全球市场崭露头角，向世界传递着中国经济的强劲脉动。《中国质量万里行》杂志社联合艾媒咨询发布的《2024年中国国潮经济发展状况及消费行为调查报告》显示，2023年中国“国潮”经济市场规模为2.05万亿元，同比增长9.44%，预计2028年将突破3万亿元。

国货“潮品”的火爆，是传统文化在消费领域崛起的生动写照。日益增强的文化自信、越发符合当下流行审美的时尚设计，让国人在中国品牌、国货“潮品”中找到了归属感和自豪感。从2011年文化强国上升为国家战略，到2020年中央提出至2035年将我国建成文化强国的远景目标，国货潮牌正在有关政策引导下，以开放包容的姿态，贯彻文化自信的决心，持续守正创新的行动，在国内国际市场中焕发生机，行稳致远，“新潮”澎湃。

今年4月举行的第四届中国国际消费品博览会上，设计精美的景泰蓝摆件、可爱又时尚的国风手办、风味独特的中式茶饮等众多国货“潮品”扎堆亮相。这些融合了中国传统文化和现代创意设计的潮品，在消博会上吸睛出圈，掀起一股“国潮热”。据统计，目前我国网络购物用户规模达9亿人，购买国货“潮品”的用户规模达5.3亿人，国货“潮品”消费占比之重可见一斑。

国货“潮品”是培育壮大新型消费的有力抓手。今年国务院政府工作报告提出，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。年初，商务部提出2024年将以“消费促进年”为主线，推动消费持续扩大，其中就包括促进国货“潮品”消费，推动老字号保护传承和创新发展，为国货“潮品”消费厚植文化和商业基础。

在此背景下，“国潮热”正在推动服饰、餐饮等多个行业不断焕新发展。从时尚新颖的本土电子产品，到高性价比的美妆个护国产品牌，再到根植于中华文化的文创产品，国货“潮品”新型消费蓬勃发展，动能持续释放。当前，科技创新与品质升级成为推动国货品牌发展的强劲动力，进一步满足了消费者对高品质生活的期待与追求。

消费转型升级是经济高质量发展的内在要求。《互联网助力数字消费发展蓝皮书》显示，互联网在促进新消费模式发展、带动形成新消费热点、推动新消费群体崛起等方面持续发挥积极作用，助力数字消费成为扩大内需、促进经济高质量发展的重要引擎。数字经济时代，国货品牌迎来了前所未有的发展契机。

强化国潮品牌形象与文化内涵，将传统文化与数字“潮品”创新融合，深入挖掘品牌的文化内涵，增强消费者的品牌认同感和归属感，让国货成为数字经济时代优质的代名词，进一步赢得消费者信任，必将加速打开消费增量市场，助力“国潮”品牌越洋腾飞，让世界看到日新月异的中国，真正感受到中华文化的古韵和新潮。