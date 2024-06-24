第五届杜仲大会在北京成功召开

为凝聚杜仲“政产学研用”等各方智慧和力量，推动杜仲产业一产二产三产融合高质量发展，2024年6月22日，中国中药协会以“杜仲助力健康中国-杜仲与抗衰老”为主题，在北京召开第五届杜仲大会。

中国工程院院士黄璐琦、杨宝峰、田金洲、朱立国出席大会并作报告。来自国家部委、科研院校、协会学会，以及全国杜仲主产区主管部门、杜仲产学研用单位和媒体机构代表260余人参会。

国家工业和信息化部消费品工业司副司长王孝洋，国家中医药管理局科技司副司长马忠明，国家药品监督管理局注册司中药处二级调研员张体灯，江西省科协主席徐景坤，吉安市委常委、市政府党组成员郑权分别致辞。中国中药协会秘书长王桂华主持开幕式。大江网记者受邀参加本次大会。

本届大会以“杜仲助力健康中国-杜仲与抗衰老”为主题，旨在健康中国和人口老龄化大背景下，邀请政、产、学、研、用等专家学者，共同交流探讨杜仲中医药在抗衰老等领域取得的新技术、新成果、新突破，推动杜仲产业创新绿色高质量发展。

据主办方介绍，中国杜仲大会已举办四届，前四届都在杜仲主产区之一的江西省吉安市举办，每一届都有不同的主题特色，各个不同时期和阶段的研究与应用成果通过大会集中展现，第五届中国杜仲大会首次在首都北京举办，并与中国医学科学院药用植物研究所等大院大所联合承办杜仲大会，旨在更大的平台展示杜仲创新发展成果，在更高的层次为杜仲产业发展谋新篇布新局。

“我们希望通过杜仲大会，让更多的人认识杜仲，了解杜仲，呵护杜仲和使用杜仲……”主办方工作人员告诉记者。

杜仲，是一种古老且名贵经济的落叶乔木，1900年将其独立划分为“杜仲科”，被冠名为“活化石”“植物黄金”并被国家列为二级保护植物。是我国独有的适种范围最广的优质胶源植物，也是宝贵的中药资源。（来源：大江网 记者曾风、曾庆扬）