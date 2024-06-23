室外劳动者如何预防高温中暑？专家支招四点建议

中新网6月21日电 国家卫生健康委21日举行新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。会上，国家卫生健康委职业安全卫生研究中心主任樊晶光指出，每年到了高温酷暑季节，外卖小哥、环卫工人这些室外露天作业的劳动者，都是国家卫健委关注的对象。夏季开展室外露天作业，还有一些室外活动，需要关注以下几个问题：

一是要及时关注气象部门发布的天气预报，对于可以调整作业时间的，应该适当调整时间，尽量避免在高温的时段进行作业，还有外出活动。对于外卖小哥这些难以调整作业时间的，在外出的时候要做好个人防护，比如穿戴一些防晒服、遮阳帽，避免阳光直射皮肤。还可以随身携带一些藿香正气水等防暑药物，以备不时之需。

二是要及时补充水分和电解质，可以多喝一些淡盐水、含有电解质的清凉饮料，要少喝含糖或碳酸的饮料。

三是要注意饮食起居，平时要以易消化的清淡饮食为主，多吃一些含水分比较高的新鲜蔬菜和水果。同时，要规律充足的睡眠，因为这样的话可以让身体得到放松，也有利于防范中暑等健康风险的发生。每天尽量保持充足的睡眠，避免长时间熬夜。持续工作一段时间后，一般要根据自己的身体情况，适当调节，缓解疲劳，这样也能提升工作效率，也有利于保证安全生产。

四是要关注自身的健康状况，特别是患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病，还有一些不适合高温作业的劳动者，最好不要从事高温室外的露天作业，避免引发意外。