正常情况下，人体两侧上肢的血压可能存在一定的差异，这主要是人体解剖结构和血管分布的不同所致。

为何会出现两臂血压不一致

通常，右侧手臂的血压会略高于左侧，缘于右侧肱动脉来自主动脉弓的第一大分支——无名动脉，左侧肱动脉来自主动脉弓的第三大分支——左锁骨下动脉，而血液流经左锁骨下动脉时已有一定能量损耗且无名动脉较左锁骨下动脉更为粗壮、血流量更大，因此就会出现右侧血压略高于左侧的生理现象。

一般来说，两侧血压差值在5～10毫米汞柱属于正常范围。

然而，在某些病理情况下，两侧血压差值可能会超过正常范围，比如外周血管疾病、动脉粥样硬化、主动脉夹层等。发生病变的血管会影响血液流动，导致两侧血压差值增大。

哪些人容易出现这个问题

高血压患者

他们的血管长期承受高压刺激，容易发生病变，使两侧血压出现差值。

老年人

随着年龄的增长，老年人的血管逐渐硬化，容易出现两侧血压测量的差值。

糖尿病患者

糖尿病破坏血管健康，增加血管病变的风险，因此，糖尿病患者易出现两侧血压测量的差值。

长期吸烟、饮酒或饮食不健康的人

长期吸烟、饮酒或饮食不健康的人。这些不良生活习惯“蚕食”健康的血管，最终导致血压异常。

发现两侧血压不一致怎么办

一次测量结果并不能说明问题，建议多次测量并观察变化趋势。如果多次测量后发现两侧血压差值仍超过正常范围，或者伴有头晕、胸闷等不适症状，应及时就诊。

就医时，医生会根据患者的症状和体征进行进一步检查，如血管超声、CT血管成像等，以明确血管病变的程度和部位。根据检查结果，医生会制定相应的治疗方案，如药物治疗、手术治疗等。

同时，在日常生活中还应注意以下几点：

1、规律作息

良好的作息习惯有助于维持血压的稳定。

2、合理膳食

饮食对于血压的调控至关重要，患者应遵循低盐、低脂、高纤维的饮食原则，多吃新鲜蔬菜、水果和全谷类食物，少吃油腻、辛辣和刺激性食物。

3、适度锻炼

适度运动不仅可以增强心肺功能，还能促进血液循环，有助于改善血压状况。

4、放松心态

情绪波动对血压的影响不容忽视，患者应学会调整自己的情绪，保持积极乐观的心态。

总之，两侧血压不一致是一种常见的现象，但也可能提示潜在的健康问题。要客观科学地看待这一现象，既不要恐慌，也不要不以为然。保持良好的生活习惯、定期监测血压和及时就诊，可以有效防治血压异常带来的健康问题。

延伸阅读

成年人正常血压为收缩压>90mmHg且<140mmHg，舒张压≥60mmHg且<90mmHg。白天略高，晚上略低，冬季略高于夏季，运动、紧张、过度劳累等也会使血压暂时升高。脉压即为收缩压与舒张压的差值，正常为30~40mmHg。收缩压达到120~139mmHg或舒张压达到80~89mmHg时，称血压正常高值，应当向医生咨询。

来源：《中国公民健康素养——基本知识与技能释义（2024年版）》

作者：应急总医院心血管内科副主任医师 范煜东

审稿：国家健康科普专家库专家

北京医院心内科主任医师 汪芳

策划：谭嘉 王宁

编辑：刘洋

(责编：袁勃、赵欣悦)