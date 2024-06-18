国家卫生健康委：我国县域医疗能力得到很大提升

人民网北京6月18日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍进一步健全机制持续推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委医政司副司长李大川表示，在推动城市医疗资源下沉到县级和城乡基层的过程中，国家卫生健康委注意以县医院能力为重点来加强多种支援形式，包括城市支援农村的各种措施，具体有以下几个工作方式：

一是会同中央组织部开展医疗人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县的工作。通过“以市担责、以院包院”模式，采用师傅带徒弟、团队带团队方式，帮助受帮扶医院培养综合管理和专业技术人才，提升综合能力。目前，已经有148家重点帮扶医院达到二级以上医院服务能力，其中有67家达到三级医院的服务能力。

二是持续开展三级医院对口帮扶工作。组织全国1173家三级医院对口帮扶940个县的1496家县级医院，帮助县医院建强一批临床专科，带出一批专业骨干，填补一批技术空白，完善一批管理制度。目前，85%的对口帮扶县医院达到二级以上医院服务能力，其中44%达到三级医院服务能力，较2020年分别增长6个百分点和20个百分点。

三是自2005年起，组织实施“万名医师支援农村卫生工程”，累计派驻超过8万名三级医院医务人员在县医院支持工作。另外自2011年起，组织国家卫生健康委委属、管医院组织国家医疗队开展巡回医疗，累计派出170支国家医疗队超过1000名医务人员，以县乡为重点，开展疾病诊疗、健康宣教、人员培训等巡回医疗工作，把优质医疗服务直接送到人民群众身边。

李大川指出，2023年，全国2062家县医院参加了县医院能力评估，覆盖了全国98.6%的县域，其中有1894家县医院达到二级以上医院服务能力，1163家医院达到三级医院医疗服务能力，县域医疗能力得到很大提升。