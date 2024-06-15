人民日报和塔吉克斯坦媒体“高质量共建‘一带一路’”联合采访团队6月14日来到塔吉克斯坦中央眼科医院，共同采访“健康快车塔吉克斯坦光明行”活动。

人民日报和塔吉克斯坦媒体“高质量共建‘一带一路’”联合采访正式启动。舒赫拉特摄

本次“健康快车塔吉克斯坦光明行”活动将持续到6月18日，计划由北京协和医院医疗专家为超过500位当地白内障患者免费实施白内障复明手术。此外，中方还将向塔方捐赠先进的眼科设备和耗材，并加强与塔方的学术和人员培训交流，助力塔吉克斯坦培养眼科医疗人才。

记者在采访塔吉克斯坦患者。胡泽曦摄

人民日报记者和塔方记者在进行交流。颜欢摄

记者采访时，年过耄耋的吉索夫·卡里姆汗一直在一旁耐心等待。“我听说你们是来自中国的记者，就想通过你们表达对中国医生的感谢。”卡里姆汗戴着刚配好的墨镜，抚着白胡须说道，“我之前来了一次，结果当时没有好好遵医嘱，不小心乱动了遮光眼罩，耽误了手术。医生又重新给我安排了手术，非常耐心、专业，我今天已经感觉眼睛好多了。”

中方专家组领队、北京协和医院眼科白内障专业组副组长王造文在接受两国记者的联合采访。胡泽曦摄

“健康快车塔吉克斯坦光明行”由上海合作组织睦邻友好合作委员会支持，由中华健康快车基金会和健康快车香港基金共同出资，由国家卫健委国际交流与合作中心牵头实施。这是落实习近平主席2022年9月在上合组织成员国元首理事会第二十二次会议上所宣布有关举措的重要行动。

联合采访团队在采访塔吉克斯坦中央眼科医院副院长马尔索罗夫·萨尔杜洛。胡泽曦摄

(责编：宋心蕊、袁勃)