专家：小细胞肺癌进入免疫治疗时代 老年患者更需多学科会诊

肺癌是呼吸系统疾病中最为严重的恶性肿瘤之一，严重威胁着民众的生命健康。

上海市老年医学中心(复旦大学附属中山医院闵行梅陇院区)呼吸与危重症医学科主任医师胡洁14日接受采访时指出：“随着科学技术的发展，目前小细胞肺癌已进入免疫治疗时代。对于广泛期小细胞肺癌患者，化疗联合免疫检查点抑制剂，作为标准的一线治疗方案，患者的中位生存期已经可以突破一年大关。对于局限期的小细胞肺癌，尽管临床还没有广泛应用，但也有新的研究表明，在放化疗之后，给予免疫检查点抑制剂——PD-L1抑制剂的持续治疗，能够改善患者生存。”

肺癌可分为非小细胞肺癌(NSCLC)和小细胞肺癌(SCLC)。其中，小细胞肺癌侵袭性较强、肿瘤进展速度快、恶性程度高、预后差。胡洁说，与非小细胞肺癌相比，小细胞肺癌容易发生转移，治疗难度大，以往有效治疗手段相对有限。

手术治疗是早期治疗肺癌的主要方法，但一般只有I–IIA期的早期小细胞肺癌患者才能接受手术治疗，这部分患者数量仅占小细胞肺癌患者总量的5%。除手术外，放化疗也是当前小细胞肺癌患者的主要治疗手段。放疗联合全身化疗(同步放化疗)是局限期小细胞肺癌的标准治疗方法。胡洁介绍，虽然患者在最初阶段对化疗和放疗有应答，但仍会复发且快速进展，患者依旧面临长生存的迫切需求。

胡洁直言：“尽管免疫治疗在小细胞肺癌的治疗上取得了显著进展，但多数患者，特别是老年群体，仍对癌症感到恐惧和焦虑。加之老年患者肺癌的合并症较多，标准治疗模式的应用变得复杂且受限。因此，需要集合心理学、药学等领域专家，对患者进行深度且细致的多学科会诊，以确保患者在整个治疗周期的各关键节点能够得到全面、贴心的治疗与关怀。”

据了解，随着肺癌治疗技术的不断进步，患者整体生存周期得到了显著延长。但由于患者间临床特征和需求存在显著差异，越来越多的专家强调对小细胞肺癌患者的多学科诊疗和全病程管理的重要性，即：对患者治疗前、治疗中和治疗后，实施全程管理。

目前，小细胞肺癌采用的治疗方式还是多学科综合诊断方式，随着代代更迭，多学科联合会诊的内核理念也正由“以病为中心”向“以人为中心”转变。据悉，融合多个疾病领域治疗思维，针对疑难、重症以及合并多种并发症的患者，提供更精准、更个性化的治疗方案，才能让患者生存更久、生存质量更高。