国家和省级集采药品年底将累计达到500个

国新办14日举行国务院政策例行吹风会，介绍《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》有关情况。国家医保局副局长黄华波介绍，2024年将继续大力推进医药集中带量采购工作，预计年底各地国家和省级集采药品将累计达到500个，提前完成“十四五”规划的目标任务。

黄华波表示，今年将在集采品种选择上强调统筹协调，重点在国家和地方两个层面开展工作，做到国家和地方互为补充，持续扩大集采覆盖面。在国家层面，至少开展一批药品和一批高值医用耗材集采。其中，国家组织药品集采持续聚焦通过仿制药质量和疗效一致性评价，竞争较为充分的药品；国家组织高值医用耗材的集采，将聚焦临床必须、存在价格虚高、群众反映较为强烈的品种。

在地方层面，主要覆盖国家组织集采以外，采购金额大、覆盖人群广的“大品种”。国家医保局将重点指导地方开展联盟采购，包括湖北牵头开展中成药集采、河南牵头开展国家组织集采可替代药品采购、三明联盟牵头开展肿瘤和呼吸系统的疾病用药集采、江西和安徽牵头开展体外诊断试剂的集采、福建牵头开展血管组织闭合用结扎夹集采、河北牵头开展血管介入类耗材集采等。同时，要求各省抓紧补缺，对已有多个省份开展集采，价格充分竞争的药品和高值医用耗材以带量联动方式纳入集采范围。

在创新药审批方面，国家药监局副局长黄果介绍，2017年6月中国加入国际人用药品注册技术协调会（ICH）以来，至今已采纳实施全部68个ICH指导原则。中国药品审评的技术要求与国际全面接轨，中国的药品监管部门、制药企业、研发机构可以更多参与国际规则和标准从制定到实施的全过程，全球同步研发的新药可以按照同样的规则在中国同步申报、同步上市。目前，已经有创新药利用国际多中心临床数据在中国实现“全球首发上市”，让中国患者更早更快享受到全球最新药物研发成果。