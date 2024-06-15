2024年，深化医药卫生体制改革有哪些重点工作

国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。在国新办14日举行的国务院政策例行吹风会上，国家卫健委、国家医保局、国家疾控局和国家药监局等相关部门回应了社会关切。

国家卫健委副主任李斌表示，今年的医改重点任务是探索建立医疗、医保、医药统一高效的政策协同、信息联通和监管联动机制。“其中，检查检验结果互认、费用一站式结算、电子健康档案、电子病历规范查询、远程医疗、异地就医等业务应用场景是信息联通的重点。”

在促进医疗、医保、医药协同发展和治理方面，李斌介绍，我国组织开展第八批、第九批国家组织药品集采，第四批医用耗材集采，进一步降低药品和耗材费用；指导各地全面落实医疗服务价格动态调整机制，28个省份进一步理顺医疗服务价格；调整完善医保药品目录。全国超九成的统筹地区开展按疾病诊断相关分组或按病种分值支付方式改革等。

进入集采的药品和耗材价格常有较大降幅，如何确保降价不降质？国家医保局副局长黄华波表示，国家组织高值医用耗材的集采，会聚焦临床必需、存在价格虚高、群众反映较为强烈的品种，在地方层面主要覆盖国家组织集采以外，采购金额大、覆盖人群广的“大品种”。相关部门主要通过采取设定质量入围门槛、建立质量监管的协同机制、开展临床疗效与安全性的真实世界研究3项措施确保中选产品的质量。

创新是满足群众用药需求的关键因素。“近年来，国家药监局通过深化药品审评审批制度改革，鼓励、引导和服务药品创新研发。”国家药监局副局长黄果说，数据显示，2022年至今，累计批准创新药品82个、创新医疗器械138个，仅今年前5个月已批准创新药20个、创新医疗器械21个，无论从数量还是质量上来看，都处于全球前列。

近年来，我国推进疾病预防控制体系改革，着力提升公共卫生服务能力。李斌介绍，以基层为重点壮大医疗卫生人才队伍，招收住院医师12万人，培养全科医生4.7万名。启动实施大学生乡村医生专项计划，历史性实现了编制资源向乡村医生开放。

当前，黑龙江、广东、海南、重庆等地启动了公共卫生医师处方权的试点工作。“这是疾控体系改革的重点任务，也是创新医防融合机制的重要举措。”国家疾控局副局长沈洪兵介绍，在基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构，特别是在一些专病防治机构中，选择整体风险可控的部分传染病、慢性病、地方病等病种，为培训考核合格后的公共卫生医师赋予处方权。此举将为相关部门后续出台《公共卫生医师处方权管理办法》奠定实践基础。

目前，医疗机构疾控监督员制度试点工作在多地开展，进展如何？沈洪兵表示，2023年，国家疾控局联合国家卫健委、国家中医药局，在上海、浙江、安徽、河南、湖北、广东、四川、陕西、甘肃等9个省份先行开展试点工作。今年将进一步扩大试点范围，在全国所有省份及新疆生产建设兵团开展试点。