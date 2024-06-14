国家卫生健康委：创新“三医”协同发展和治理的跨部门工作机制

人民网北京6月14日电 （陈子源）国务院新闻办公室今天举行政策例行吹风会，国家卫生健康委、国家医保局、国家疾控局、国家药监局相关负责人介绍《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》有关情况，并答记者问。

“医疗、医保、医药密不可分，共同为人民健康保驾护航，需要相关部门同向发力、形成合力，才能更好满足人民群众对美好生活的新期待，才能使医改更加直接惠及民生。”国家卫生健康委副主任李斌介绍，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，是当前深化医改的重要内容，也是实现健康中国战略目标的重要举措。医疗是群众看病就医、保健康复的核心内容，与群众关系最直接，感受最具体。医保基金是群众看病就医的“保命钱”，也是医疗服务和医药产品的重要筹资来源。医药作为医疗卫生服务的重要手段，直接关系服务的质量安全、能力和水平。

李斌表示，2024年的医改重点任务，提出要探索建立医疗、医保、医药统一高效的政策协同、信息联通和监管联动机制。

在政策协同方面，要加强党对深化医改的全面领导，突出以人民健康为中心，创新“三医”协同发展和治理的跨部门工作机制，使制定的各项改革政策目标一致、措施协同、落地有声，提升治理的整体效能。

在信息联通方面，要把“三医”数据共享和业务联动放在更加突出的位置，以检查检验结果互认、费用一站式结算、电子健康档案、电子病历规范查询、远程医疗、异地就医等业务应用场景为重点，切实提高协同治理、运行评价等决策和服务能力。

在监管联动方面，治理医药领域损害群众健康权益的现象和问题，需要标本兼治，强化部门联动，全链条加强监管，形成“三医”标准统一、相互衔接、相互配合的监管格局，通过建立健全联合执法、联合惩戒制度，切实维护人民群众的生命安全和健康权益。