抗新冠小分子药临床应用专家共识发布

由中国工程院院士钟南山领衔，共53名专家参与撰写的《抗新型冠状病毒小分子药物临床应用专家共识》(以下简称《共识》)发布会7日在广州举行。钟南山指出，随着JN.1新冠病毒变异株等出现，抗新冠小分子药物的研究还需要继续往前走。

据介绍，《共识》基于《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》，并结合我国对新冠病毒的诊疗经验编写，共计53位专家参与，由钟南山院士任专家组组长。

广州医科大学教授唐小平表示，《共识》的发布，不仅是医学界的一件大事，更是对全球抗击新冠疫情的重要贡献，它将为临床医生提供更加科学合理的用药指导，为患者带来更多更加有效的治疗方案。“接下来我们将进一步凝聚《共识》，加强合作，共同推动抗新型冠状病毒药物的研发和应用，为全球抗疫事业贡献中国智慧和中国力量”。

中国科学院院士王福生表示，《共识》基于过去三年多来在临床抗新冠病毒药物方面的I期、II期、III期临床试验和真实世界研究等循证医学的证据总结出来的14条推荐意见，对于全国专家在应用抗病毒药物治疗病人方面有较好指导作用，希望能在临床应用中规范化、合理地推广使用，为救治病人作贡献。

钟南山表示，我国已获批7种抗新冠小分子药物，从机制上分为3CLpro抑制剂(4种)和RdRp抑制剂(3种)，即将再获批一种，届时我国将有8种抗新冠小分子药物上市。我国已建立很好的抗击新冠疫情平台，快速实现了创新药物的转化、研发和批准，说明我国已经走在国际前面。

钟南山表示，《抗新型冠状病毒小分子药物临床应用专家共识》是目前针对新冠感染人群最多、推荐意见最全的一部共识，覆盖了14类人群，同时也是纳入抗新冠病毒药物最全的一部共识。针对JN.1新冠病毒变异株，抗新冠小分子药物的研究还需要继续往前走，希望通过真实世界研究让抗新冠小分子药物从批准紧急使用转变成完全获批身份，惠及更多患者。（记者蔡敏婕）