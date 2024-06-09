暴发性心肌炎起病急骤 专家：应提高警惕

暴发性心肌炎起病急骤，病情发展迅速，早期症状不典型，容易误诊、漏诊。广东省人民医院儿童重症监护室主任郭予雄近日表示，一旦出现胸闷、心悸、乏力、精神萎靡等心肌受损症状，包括无法解释的腹胀、呕吐等前驱消化道症状，首诊医师应提高警惕，尚未开展儿童ECMO技术或者不具备后续监护治疗条件的医院，应尽快将患儿向上级医院转诊，以保障生命安全。

去年，11岁的女孩莹莹(化名)因暴发性心肌炎被送至广东省人民医院。由于在幼儿时期做过肝移植，长期服用抗排斥药，莹莹的免疫力极低。入院时，她的心脏已几乎不跳动。在广东省人民医院儿童重症监护室，医护团队采用ECMO代替心脏做功，保证她的全身器官循环血供。在综合治疗下，莹莹经过18天ECMO支持成功撤机，后续接受进一步治疗顺利出院。

在广东省人民医院，有许多像莹莹一样得到成功救治的暴发性心肌炎患儿。“ECMO可能是目前暴发性心肌炎最有效的治疗手段。”郭予雄说，如果能够及时启动ECMO，可以大幅度提高抢救成功率，这不但是挽救了一个孩子，更是挽救了一个家庭。

广东省人民医院心外科体外循环室主任周成斌介绍，该院从2005年起开展儿科ECMO，是广东省最早开展儿科ECMO治疗的单位，近5年累计完成140多例儿科ECMO救治。

周成斌说，对于需要ECMO支持的危重儿科患儿，应当按照ECMO指征尽早启动，从而为危重患儿后续救治创造条件和争取治愈时机。随着儿科ECMO设备插管更加小型化，患儿预后评估更加精准化，相信许多经历ECMO治疗的患儿都能够顺利成长，融入社会。

如何预防暴发性心肌炎？郭予雄表示要适当运动增强免疫力，保持良好生活习惯，避免劳累和精神压力。在发生感冒或胃肠炎后，如出现乏力、苍白、大汗、四肢凉、精神萎靡等症状，应提高警惕，立即就诊，避免耽误病情。由于心肌炎可以进展为扩张性心肌病等，得了暴发性心肌炎的孩子建议长期随访。（ 蔡敏婕 张蓝溪）