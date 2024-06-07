国办印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》

日前，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》（以下简称《任务》）。

《任务》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院决策部署，聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，推动卫生健康事业高质量发展，提高人民群众获得感幸福感安全感。

《任务》提出7方面重点工作。一是加强医改组织领导，推动地方各级政府进一步落实全面深化医改责任，巩固完善改革推进工作机制，探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通、监管联动机制。二是深入推广三明医改经验，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，深化医疗服务价格、医保支付方式、公立医院薪酬制度改革。三是进一步完善医疗卫生服务体系，提高公共卫生服务能力，加强基层医疗卫生服务能力建设，有序推进国家医学中心、国家区域医疗中心设置建设，深化紧密型医疗联合体改革，推进中医药传承创新发展，提升卫生健康人才能力，开展优质高效医疗卫生服务体系改革试点。四是推动公立医院高质量发展，重点部署推动各级各类公立医院高质量发展的改革举措。五是促进完善多层次医疗保障体系，健全基本医疗保障制度，发展商业健康保险。六是深化药品领域改革创新，完善药品使用和管理，深化药品审评审批制度改革，完善药品供应保障机制。七是统筹推进其他重点改革，包括推进数字化赋能医改、深入推进“一老一小”相关改革、加强医药卫生领域综合监管等。