国家卫生健康委：每年6月集中开展全民健康素养提升主题宣传活动

人民网北京6月6日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍持续提升健康素养，着力增进全民健康有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近年来，我国大力实施健康中国战略，出台了一系列政策措施，开展健康知识普及行动，取得了积极的成效。监测显示，我国居民健康素养水平持续增长，“每个人是自己健康第一责任人”的理念正逐步深入人心。

国家卫生健康委决定，从2024年6月起，会同国家中医药管理局、国家疾控局开展“全民健康素养提升三年行动”，以宣传推广新版的“健康素养66条”为主线，引导公众自觉践行文明健康绿色环保的生活方式，让人民群众更好地重视健康、维护健康、享受健康，让每一个人真正能够成为自己健康的第一责任人。

米锋表示，“全民健康素养提升三年行动”主要包括以下四个方面：

一是不断增加优质健康科普产品供给。将汇集优质资源，围绕“一老一幼”、孕产妇等重点人群，不断完善健康科普资源库，出版健康科普系列丛书，办好新时代健康科普作品征集大赛，持续发布通俗易懂的科普作品。

二是不断净化健康科普信息传播环境。加强多部门联动，广泛传播科学权威的健康知识，加大对互联网不良健康科普信息的监测和处置。

三是不断加强健康教育人才队伍建设。指导各地发挥好国家和省级健康科普专家库的作用，用好用足现有激励政策，让更多医务人员能够更积极地投身到健康教育和健康科普之中。

四是不断动员社会各界广泛支持参与。继续推进健康县区和健康促进医院工作，推进以治病为中心向健康为中心的转变。从2024年开始，国家卫生健康委将于每年6月集中开展全民健康素养提升主题宣传活动，号召广大群众提升素养、收获健康。