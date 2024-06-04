2024国民视觉健康科普公益行动即将启动

2024年6月6日是第29个全国“爱眼日”。由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”将于6月5日在人民网演播厅启动。

本次公益行动将以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，聚焦全年龄段全生命周期眼健康，分享最新的研究成果、临床经验和政策实践，普及科学、有效的近视防控策略和方法，推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围。

近年来，我国综合防控儿童青少年近视工作的力度越来越大。国家卫生健康委发布的《防控儿童青少年近视核心知识十条》指出，预防近视从小从早做起，每天日间户外活动不少于2小时，养成良好用眼习惯，分龄管控视屏时间，每天坚持做眼保健操，均衡营养充足睡眠，遵医散瞳诊断近视，确诊近视及时干预，重视高度近视及相关并发症，多方合力共筑“防护墙”。本次公益行动将邀请多位眼科专家针对当前近视防控工作中存在的问题和挑战进行科普，从呵护儿童青少年健康成长的角度出发，宣传科普眼健康知识，指导孩子们从小养成良好爱眼护眼生活习惯，呼吁家长主动关注孩子屈光发育的情况，营造爱眼护眼的视觉友好环境。

本次公益行动不仅关注儿童青少年的眼健康科普，还将围绕重点人群重点眼病防治开展科普，包括提升白内障复明水平，提高眼底病、青光眼等眼病的早诊早治，提高角膜盲救治能力等。

值得关注的是，本次公益行动还设置了“加速产业布局 助力眼健康高质量发展”“创新驱动发展 推动眼健康生态圈构建”两场主题科普讨论。

据了解，国民视觉健康科普行动至今已开展了四年，始终秉持提高人民群众眼健康水平的初衷，持续关注国民眼健康问题，普及眼健康科普知识。

本次公益行动由北京协和医院、解放军总医院、上海交通大学、复旦大学上海医学院、温州医科大学、同仁医院、中山大学中山眼科中心、北京大学人民医院、天津市眼科医院、山东中医药附属眼科医院提供专业指导。