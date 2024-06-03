国际卫生条例修订加强大流行病应对能力

世界卫生大会1日通过一揽子《国际卫生条例（2005）》修正案，以确保所有国家建立起全面、健全的公共卫生制度，加强全球对大流行病等突发公共卫生事件的防范、监测和应对能力。

本次修正案引入“大流行病突发事件”的定义，旨在促进更有效的国际合作，以应对有可能成为或已经成为大流行病的事件。世界卫生组织说，“大流行病突发事件”定义建立在现有《国际卫生条例（2005）》机制基础之上，代表更高级别的警报。

修正案还包括建立“协调财政机制”，加强对发展中国家的资金支持力度，促进其核心能力以及大流行病预防、防范和应对能力建设。

此外，世卫组织会员国同意就“大流行协定”的起草继续谈判。会员国决定延长政府间谈判机构的任期，使其在2025年世卫大会或2024年世卫大会特别会议之前，完成“大流行协定”的谈判磋商工作。

世卫大会是世卫组织最高决策机构，通常每年5月在日内瓦举行会议。除例行会议外，世卫组织还可根据执行委员会或多数会员国的要求召开世卫大会特别会议。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说，今天做出的“历史性决定”表明了各会员国希望保护本国和全世界人民，使其免于遭受突发公共卫生事件和未来大流行病风险的共同愿望。

谭德塞说，《国际卫生条例（2005）》修正案将加强各国的疾病监测、信息通报分享以及国际合作，以提高各国监测和应对未来大流行病的能力。据新华社