利用未成年人实施电信网络诈骗需警惕

本报讯（中青报·中青网记者 胡春艳 通讯员 杨亚飞 吴庆榜）利用信息网络侵犯他人财产，已成为犯罪分子利用未成年人实施犯罪案件的新“增长点”。近日，天津市第一中级人民法院（以下简称“天津一中院”）通报审理涉未成年人案件时，分析了涉未成年人案件呈现的新趋势，值得注意的是，近年来实施电信网络诈骗及关联犯罪案件有所增加；未成年被告人呈低龄化趋势，主要集中在15-17周岁。

2021年以来，该院共审理涉未成年人民事案件396件，婚姻家庭案件占比大，案件反映出的未成年人心理健康问题不容忽视。“案件审理中发现，家庭环境的不稳定、家庭亲密关系缺失、父母间的冲突、遭受欺凌等事件，均会对未成年人的心理健康产生负面影响。”天津一中院副院长刘莉说。

在一起涉未成年人电信网络诈骗案件中，16岁小田的父母长期在外务工，对孩子疏于管教。因为家庭温暖与家庭监护缺失，在利益诱惑下，小田开始为他人从事违法犯罪活动提供银行卡、帮助转移赃款，最终走上犯罪道路。

对于案件中家庭监护缺失问题，天津一中院向小田的父母发出首份《家庭教育令》，明确监护人应切实履行监护职责，除为孩子提供生活、健康、安全等方面的保障外，还应关注孩子的心理状况和情感需求，在孩子成长过程中承担起家庭教育的主体责任。

像这样未成年人实施电信网络诈骗及关联犯罪的案件，近年来有所增加。刘莉说，通过信息网络侵犯他人财产，是犯罪分子利用未成年人实施犯罪案件新的“增长点”。

刘莉表示，要坚持以司法保护促推家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护协同发力，共同守护未成年人健康成长。