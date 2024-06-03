日前，广东省珠海市教育局发文要求珠海市直属学校食堂自今年5月份起，面向全体教师和学生开放，原则上不得设立教职工食堂，做到“同样的饭菜、同样的质量、同样的价格”，实施“同餐同菜同价”制度。同时配备专职食品安全管理人员，成立由师生家长代表组成的膳食委员会，探索食堂自营模式等，受到学生及家长好评。

推动师生“同餐同菜同价”，师生同食一锅菜，让全体教师与学生、家长一道成为校园食品安全的利益攸关方，是对校园食品安全校长负责制的有益补充和完善。在校园食品安全领域，校长是第一责任人，分管校领导是直接责任人，只有全体师生风险共担、齐抓共管，成为校园食品安全共同体，对食堂原材料采购、每周食谱、菜品质量、饭菜价格等进行日常监督，才能切实提高食堂服务保障质量，提升食品安全保障水平，保障“舌尖上的安全”。

其实，不只是食品消费端，校园食品安全涉及诸多环节链条，须臾不可松懈。一方面要因地制宜推广“阳光厨房”“明厨亮灶”等新模式，在产地、生产、加工、流通、销售等多个环节构建食品安全“防火墙”和“过滤网”；另一方面要加强排查监管，只有从食材供应商到配餐企业，从物流公司到食堂厨师、服务员的每个人都成为第一责任人，才能确保食品安全每个环节“零风险”。

筑牢校园食品安全屏障，还要以法律法规为准绳，聚责任主体之合力。按照食品安全法以及《学校食品安全与营养健康管理规定》等有关要求，各地各部门要应用好大数据、智能检测、移动互联网、物联网等创新技术，搭建食品安全全过程可追溯平台，推动食品安全监管从“被动整治”走向“主动防控”，从“两头监管”走向“过程监管”，更精准高效地为食品安全保驾护航。

食品安全是底线，美味健康才是标准。期待“同餐同菜同价”制度在为校园守护食品安全的同时，进一步为师生日常饮食带来多元的美味佳肴、科学的营养搭配和均衡的膳食结构。让师生从“吃得放心”“吃得安全”到“吃得营养”“吃得健康”，这也是满足人们日益增长的美好生活需要的应有之义，期待这样的实践，可以更多一些。