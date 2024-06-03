上海加快建设生物医药产业创新高地

科技日报讯 （肖钰周 记者王春）5月23日，以“强化生物医药原始创新 打造世界级产业集群”为主题的2024上海国际生物技术与医药研讨会闭幕。会上，上海市科委主任骆大进表示，生物医药产业是上海重点发展的三大先导产业之一。上海将持续深化与各类国际组织、科技机构、跨国企业合作，加快建设具有全球影响力的生物医药产业创新高地。

上海市药品监督管理局局长徐徕表示，上海创新药的国际竞争力不断提升，这已成为一个不可忽视的行业动向。她介绍，2019年以来，上海累计获批24个1类国产创新药，数量位居全国前列。

在会上，与会专家建言献策并分享了各自的研发成果。“受到患者需求、企业对投资与回报问题的考量等因素影响，近年来，心血管疾病药物的开发呈现下降趋势。这既是挑战，也是机遇，行业应加强该领域药物研发，共同护佑人类的生命健康。”上海复星医药（集团）股份有限公司执行总裁、创新药事业部联席首席执行官、全球研发中心首席执行官王兴利说。

明尼苏达大学教授Samuel C. Dudley现场介绍了以人类诱导多能干细胞衍生心肌细胞为疾病模型来研究心律失常的相关探索。他表示，缺乏好的疾病模型是心血管疾病药物研发的一个难点。“以人类IPSC衍生心肌细胞为疾病模型，可以帮助研究者更好地探索心脏疾病的发病机理，特别是心律失常和心衰等问题。它还可以用于基因治疗和小分子药物治疗。”他说。