三亚启动离岛免税购物季 推出“机票+免税”特惠产品

6月1日，2024年三亚离岛免税购物季暨“即刻动身飞三亚，订票送券免税花”特惠产品发布会在cdf三亚国际免税城举行。会上称，旅客购买国内任意城市(不含港澳台地区)飞往目的地为海口、三亚、琼海的机票，即可限量领取无门槛免税消费券。

三亚市商务局副局长杨春介绍，“即刻动身飞三亚，订票送券免税花”特惠产品是三亚离岛免税购物季的第一个“大招”。即日起，三亚市商务局将投入840万元，配置16800张500元无门槛免税消费券，联动cdf三亚国际免税城、国药中服免税三亚店、三亚海旅免税城及携程旅行，为消费者送上新一轮免税购物福利。

据悉，消费者可通过携程旅行app小程序及携程旅行网等平台购买指定机票参与活动，每天限前2000名订机票进入海南岛的旅客申领无门槛免税消费券，每日发完即止。同时，2024年三亚市政府第三期免税消费券仍在投放中，共6档满减通用消费券，全方位多层次满足市民游客的免税购物需求。

今年来，三亚市已累计投放离岛免税消费券超7000万元，带动消费约15亿元。三亚市商务局局长郑聪辉表示，该局将依托三亚离岛免税购物季持续推出消费品以旧换新、美食推广等促销活动，并服务好商业项目和顶流品牌落地三亚，推动三亚建设国际旅游消费中心核心区不断升级，致力于将更多的“海外购”转化为“海南购”。(张月和)