守护学生身心健康 看“十要义”重点措施

新华社北京5月31日电（记者顾天成）在“六一”国际儿童节到来之际，国家疾控局30日发布学生常见病多病共防“十要义”系列，涵盖学生身体活动、合理膳食、充足睡眠、心理调适、环境优化等多方面健康促进内容。

近日，国家疾控局发布《学生常见病多病共防技术指南》，提出包括近视、超重肥胖、心理健康问题等，是当前在学生群体中经常发生、患病较高的疾病或健康问题。当多种疾病或健康问题存在共同的风险因素时，应采取行为与环境干预等综合干预措施，可实现多病共防。

此次国家疾控局发布的学生常见病多病共防“十要义”对《学生常见病多病共防技术指南》措施进行了进一步细化，该系列由学生版、家长版、校园版、社区版4个版本组成，每个版本各提出10条具体措施，首次为重点人群和场所量身定制“多病共防”指引。

学生是多病共防策略的核心实践者。学生版“十要义”提出十条重点措施，包括学生每天户外活动2小时，校内校外各1小时；记录运动数据，感受心情变化，激发运动积极性；久坐1小时后起身活动10分钟；注意视力、体重和情绪变化，及时向家长和老师寻求帮助等。

家长在孩子的健康管理中扮演着举足轻重的角色。家长版“十要义”提醒家长定期关注孩子的视力状况，及时调整用眼行为，并积极组织家庭户外活动。同时也提出了提供营养均衡的食物、家庭烹饪注意少油少盐少糖、培养孩子正确坐姿等措施。

有关疾控专家表示，学生常见病多病共防“十要义”系列为学生健康管理提供了全面的指导。为了确保多病共防的效果，需要政府、专业机构、学校、家庭和社区等多方面的紧密协作，共同打造全方位学生健康生态圈，守护学生身心健康。