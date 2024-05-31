国家卫生健康委：我国儿童健康水平持续提升

人民网北京5月31日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍促进儿童健康高质量发展有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委妇幼司副司长沈海屏介绍，近年来，我国儿童健康水平持续提升。2023年全国的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率降至4.5‰和6.2‰，与2012年相比，分别下降了56.3%和53%，实现了历史最优水平。

沈海屏表示，国家卫生健康委在保障儿童健康方面，重点组织开展了以下工作：一是强化政策协同。将儿童健康的目标任务纳入健康中国战略，纳入中国儿童发展纲要的优先发展领域。开展母婴安全、健康儿童、出生缺陷防治能力提升等系列行动计划，推动儿童医疗保健服务从“有没有”向“好不好”迈进。

二是重点健全服务体系。在全国设置了2个国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，布局14个儿童类别的国家区域医疗中心建设项目，推进儿科专科联盟建设，带动提升儿童重大疾病、疑难复杂疾病的诊疗水平，减少患者跨省市流动。目前，全国共有儿童医院158所，妇幼保健机构3082家。全国每千名儿童床位数达到了2.7张，与2015年相比增加了0.27张。全国儿科医师数量增加到20.58万人，与2015年相比，增长了74.4%。

三是优化全程服务。开展孕产期妊娠风险筛查评估，强化危重新生儿转诊救治，落实出生缺陷三级防控措施，开展0至6岁儿童健康管理服务。聚焦“小眼镜”“小胖墩”和孤独症等儿童健康问题集中发力，推进防、筛、诊、治一条龙服务。目前，全国孕前检查率达到96.5%，产前筛查率达到91.3%，新生儿遗传代谢病和听力障碍筛查率达到90%以上。出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率与5年前相比下降了30%以上，神经管缺陷、唐氏综合征等严重致残的出生缺陷发生率下降了23%，全国艾滋病母婴传播率从综合干预前的34.8%降至1.3%，先天梅毒报告例数大幅度下降，5岁以下儿童乙肝病毒感染率下降到1%以下。

“我国儿童健康核心指标持续向好，优于全球中高收入国家的平均水平。”沈海屏说，下一步，国家卫生健康委将聚焦儿童的主要健康问题和人民群众的健康新期待，努力提升儿童保健和医疗服务能力，强化服务保障，不断提升儿童的健康水平。