我国出台具体方案 部署疾病预防控制行动

新华社北京5月30日电（记者顾天成）国家疾控局等十部门近日联合印发《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）》，提出包括新冠等急性呼吸道传染病防控行动、重点急性传染病防控行动、重点公共卫生干预行动等十大具体行动方案。

方案提出到2025年，现代化疾控体系初步建立，多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警和应急体系基本建成，卫生健康行政执法体系进一步健全，疾控机构科研能力稳步提升，疾控人才教育培训体系进一步完善。

在新冠等急性呼吸道传染病防控行动方面，方案要求聚焦学校、养老院、社会福利院等重点机构，瞄准“一老一小”重点人群，盯紧节假日和大型活动等关键节点，落实落细各项防控措施，及时发现并有效处置聚集性疫情；持续加强公众健康宣教，统筹做好新冠、流感、肺炎、麻疹、百日咳等呼吸道传染病相关疫苗研发和接种工作，进一步提高重点人群免疫水平等。

在艾滋病、结核病等重大传染病防控行动方面，方案要求深化艾滋病社会综合治理和综合干预，遏制经性传播，控制注射吸毒传播，推动消除母婴传播；持续扩大艾滋病筛查和抗病毒治疗覆盖面，提高检测和治疗质量；加强药品供给，落实医保政策，提高治疗可及性，做好公共卫生服务和医疗服务的有效衔接，进一步降低结核病、艾滋病、丙肝患者医疗费用负担等。

根据国家疾控局发布的政策解读，下一步，国家疾控局将会同有关部门督促各地抓好工作落实，加强实施进展监测评估。