多部委出手纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风

新华社北京5月27日电（记者李恒、董瑞丰）加大医药购销领域商业贿赂治理力度，重点惩治利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题……记者27日从国家卫生健康委获悉，国家卫生健康委等14个部委近日印发通知，要求纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风。

医药领域是维护人民群众健康的主阵地。此次出台的《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》涉及持续规范医药生产流通秩序、集中整治群众身边不正之风和腐败问题、坚决纠治行业乱象、切实维护医保基金安全、深化巩固集中整治工作成效等5部分15条内容。

工作要点明确：要完善落实医疗核心制度，保障患者就诊过程中的合理检查、合理用药、合理治疗、规范收费。重点关注假借学术讲课取酬、外送检验、外配处方、网上开药等方式收受回扣的问题，利用职务之便索要、非法收受财物的问题。

严厉打击非法回收药品、“医托”“号贩子”等违法违规行为。重点关注辅助生殖、医学检验、健康体检、医疗美容、互联网医疗等领域的违法违规问题，树牢惩治高压线。

加大对涉医网络直播带货、信息内容、传播秩序等的监管力度。重点打击违规变相发布医疗、药品、医疗器械等广告，以及散播涉医谣言等违法违规行为。

据介绍，去年以来，国家卫生健康委等10个部委启动了全国医药领域腐败问题集中整治工作，持续推进行业治理。