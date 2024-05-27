福建坚持“靠山吃山唱山歌，靠海吃海念海经”，在提高粮食单产、稳定粮食总产的同时，培育形成畜、禽、蔬、茶、果、菌等特色产业，构建了多元化食物供给体系，由依靠省外大量调入粮菜一跃成为“一年四季瓜果香、山珍海味餐桌靓”的全国七大“南菜北运”和主要出口蔬菜省份。

新时代以来，习近平总书记就大食物观作出一系列重要论述，为加快建设农业强国、确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中提供了重要思路和方法。深入践行大食物观、构建多元化食物供给体系，福建的生动实践具有深刻的启示借鉴意义。

坚持唯物辩证的认识方法。一是辩证认识大与小。大食物观是“大食品”“大营养”“大健康”三者的辩证统一，并且“大”与“小”是相辅相成的。福建牢固树立并深入践行大食物观，推动闽清橄榄、晋江胡萝卜、武夷山岩茶等特色产业形成了一县一业、一镇一特、一村一品发展格局。二是辩证看待主与次。可以说，认为猪肉是当家肉品、主粮是餐桌主食的消费观念已经过时，目前猪肉、原粮消费占比大幅降低，肉蛋奶、果菜鱼、菌菇笋等大幅提升。福建顺应食物消费结构变化，满足人民群众从“吃得饱”到“吃得健康”的消费升级需求，实现了各类食物供求平衡。

坚持实事求是的工作思路。一是因地制宜。践行大食物观，并无统一范式，不同地域因自然条件、资源禀赋、人口规模、产业基础等差异而有各自的食物获取方式。福建因地制宜念好“山海经”，在促进人与自然和谐共生中稳走特色路、稳打特色牌，宜渔则渔、宜菜则菜、宜果则果、宜菌则菌、宜药则药，将各具特色的绿水青山变成金山银山，丰富了百姓餐桌饭碗，实现了农民增收致富，保障了粮食等重要农产品供给。二是务实求新。福建立足产业发展实际，在尊重生命周期规律基础上重视挖掘生物工程技术潜力，大力研发各类营养健康食物，促进食物生产的多元化、立体化、多渠道。

坚持精准高效的科学决策。大食物观把粮食安全的边界拓展至食物安全，要求食物供给种类丰富多元，食物来源范围从以耕地为主转向整个国土资源。实践中需避免两个倾向：一是避免盲目跟风，政策举措要科学审慎，加强可行性论证和规划引领。二是避免舍本逐末，拓展山、河、湖、海、森林、草原等资源要务求实效，避免忽视耕地“非农化”“非粮化”甚至“抛荒”“撂荒”等问题。树立大食物观，意味着要从更广阔的视角理解和把握好粮食安全的要义，最大限度满足人民群众对食物多样性的消费需求。

坚持统筹配置的系统观念。一是资源禀赋匹配。无论是“中国柚都”的平和蜜柚、“中国油茶之乡”的福安油茶，还是“中国海带之乡”的霞浦海带、“中国食用菌之都”的古田菌菇，均是立足当地资源优势进行高效匹配，绝非忽视产业基础简单复制而成。二是产业链匹配。南平市延平区通过构建奶业全产业链发展机制，加速辖区奶业聚集，走出一条高产高效的发展新路。三是组织模式匹配。漳州市长泰县的蛋鸡产业推广“企业+基地+农户”组织模式，通过订单回收、劳动务工、土地流转等方式，让农民、合作社、企业形成利益共同体，既发展了产业，又富裕了农民。

坚持求真务实的政绩导向。一是注重经济可行性与现实适应性。实践中因偏重技术创新、忽视经济可行性而导致失败的案例不胜枚举，践行大食物观要避免忽视产业实际发展需要摆花架子，需注重成本效益跟踪对比与考核结果后续使用。二是在实践实干中展现担当作为。宁德市缔造了百亿元级大黄鱼产业，得益于当地政府既抓服务又抓监管，先后探索创新了“海上社区”治理模式，建成了海上绿色养殖技术服务平台和“智慧海洋”管理平台，同时高度重视全链条全过程监管，充分展现了大食物观的实践成效，对于各地树立和践行大食物观、确保粮食安全具有重要启示作用。

（作者系中国农业大学经济管理学院教授）