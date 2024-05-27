南京生物医药智库迎来39名院士专家

科技日报讯 （记者张晔 实习生陈茜）记者5月24日获悉，近日在江苏南京举行的长三角生物医药创新研究与产业发展大会上，首批39名院士专家加盟南京市生物医药技术和产业发展智库，为南京生物医药高质量发展增添新智慧。近百名全国生物医药行业院士、顶尖专家和领军人才齐聚本次大会，共同探讨生物医药产业发展的机遇与挑战。

本次大会聚焦生物医药技术的基础前沿、生物医药的最新应用等话题，致力于推动这一领域的产学研用金协同创新。

江苏省委常委、南京市委书记韩立明在致辞中表示，近年来，南京生物医药产业锚定创新型产业体系的主攻方向，大力引导和支持生物医药企业开展产学研创新活动。目前，南京拥有4所生物医药领域专业院校。20余家高校院所均开设了相关专业学科。它们是南京生物医药产业的重要创新策源地和人才摇篮。南京市有条件、有责任、更有信心推动生物医药产业高质量发展。

近年来，南京大学在生物医药基础研究、新药研发、临床转化等方面取得了显著成果，先后培养上市企业和高新技术企业创始人超100名。

中国科学院院士陈凯先在致辞中，点赞南京大学率先提出“人工智能生物学”新概念、组建人工智能生物医药技术研究院、开设首批人工智能生物学实验班等创新举措。他期待长三角地区在增强创新策源能力上下更大功夫，构建生物医药创新生态，为生物医药研发集智赋能提供高质量支撑，为我国新药事业作出更大贡献。

会上，南京市科技局局长赵成军介绍了生物医药政策，一批生物医药项目进行现场集中签约，项目总金额超130亿元。

随后，中国工程院院士蒋建东、中国科学院院士张启发等专家作大会主旨报告。他们就中国原创药、现代生命科学健康治理等话题，分享了最新研究成果，深入探讨了发展趋势。

活动当天，在“前沿制药技术”“创新药临床试验”“聚焦新质生产力，促进医药大健康”等4个分论坛上，高校科研机构、投融资领域专家与企业代表们畅所欲言，共话生物医药产业发展新方向、新赛道、新势能。