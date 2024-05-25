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今年1—4月异地就医直接结算惠及7030.62万人次

张萍 郑怡哲

2024年05月25日09:33 来源：央视新闻

　　总台央视记者从国家医保局获悉， 截至 2024年4月底，跨省联网定点医药机构60.17万家。

　　2024年1—4月，跨省异地就医直接结算惠及7030.62万人次，减少参保群众垫付594.95亿元，比去年同期分别增长了146.99%、38.99%。

(责编：申佳平、陈键)




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